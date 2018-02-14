На месте крушения Ан-148 найдены более 4 тысяч обломков

Участники поисковой операции на месте авиакатастрофы в Подмосковье нашли более 4,1 тысячи обломков самолета Ан-148. Об этом РИА «Новости» рассказали в оперативном штабе МЧС.

Работы в районе падения самолета продолжаются. В них задействованы свыше тысячи человек, более 200 единиц техники, включая беспилотники Площадь зоны поиска расширена до 50 гектаров.

Обломки самолета доставляются в Летно-исследовательский институт имени М. Громова для проведения экспертизы специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Спасатели также собирают личные вещи жертв катастрофы и передают их сотрудникам СКР, передает ТАСС.

Комиссия МАК продолжает работу по анализу данных «черных ящиков» самолета. Экспертам предстоит расшифровать информацию, зафиксированную бортовым речевым самописцем.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля. Самолет выполнял рейс Москва-Орск и потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

