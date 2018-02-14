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На месте крушения Ан-148 найдены более 4 тысяч обломков

21:50 14.02.2018
Крушение Ан-148 Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
Крушение Ан-148 Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Участники поисковой операции на месте авиакатастрофы в Подмосковье нашли более 4,1 тысячи обломков самолета Ан-148. Об этом РИА «Новости» рассказали в оперативном штабе МЧС.

Работы в районе падения самолета продолжаются. В них задействованы свыше тысячи человек, более 200 единиц техники, включая беспилотники Площадь зоны поиска расширена до 50 гектаров.

Обломки самолета доставляются в Летно-исследовательский институт имени М. Громова для проведения экспертизы специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Спасатели также собирают личные вещи жертв катастрофы и передают их сотрудникам СКР, передает ТАСС.

Комиссия МАК продолжает работу по анализу данных «черных ящиков» самолета. Экспертам предстоит расшифровать информацию, зафиксированную бортовым речевым самописцем.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля. Самолет выполнял рейс Москва-Орск и потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они погибли.
 

Темы: Россия, Московская область, Авиакатастрофы, МЧС РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 04:47
Гость: Юрий

И после этого будут говорить, что самолет взорвался от удара о землю...)))Не бывает такого от удара о землю, тем более с полной заправкой. Явный взрыв в воздухе. То бишь теракт, а перед выборами решили не нагнетать обстановку(((
15.02.2018, 02:41
Гость: Да не,это пламенный привет из Израиля за сбитые

в Сирии израильские самолеты.
14.02.2018, 23:55
Гость: Skeptik

Летчики сбились с пути ?
И они виноваты?
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