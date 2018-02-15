Авиапром переманивает из-за рубежа ценных специалистов

Российский авиапром отчаянно нуждается в квалифицированных кадрах. Помочь в этом могут не только отечественные вузы и техникумы



Ту-154м © KM.RU, Кирилл Зыков

Авиапредприятия создали целые программы с целью переманивания в Россию специалистов из бывших советских республик, где тоже когда-то были авиапредприятия. Как работает эта система?

Ульяновский авиационный завод «Авиастар-СП» является ярким примером привлечения иностранных профессионалов из бывших советских республик – Узбекистана и Украины. Здесь возрождается производство военно-транспортных самолетов, ведь именно их производство после развала СССР осталось за границами современной России, на Украине и в Узбекистане.

Первый испытательный полет обновленного военно-транспортного Ил-76МД-90А состоялся 24 января этого года, и уже готовится к летным испытаниям новый самолет-заправщик Ил-78М-90А. А модернизировать эти машины ульяновским специалистам помогают соотечественники из Ташкента и Харькова.

С 2014 по 2017 год завод принял на работу 304 иностранных гражданина: 115 человек приехали из Узбекистана, 164 – с Украины, плюс 25 – из других государств, рассказал газете «Взгляд» директор по персоналу АО «Авиастар-СП» Вадим Овейчук.

«Когда предприятию потребовалось резко нарастить объемы производства, мы стали изучать рынок и заметили, что высвобождаются высококвалифицированные специалисты из Узбекистана и с Украины с авиационным образованием и опытом работы на авиапредприятиях», – говорит Овейчук.

Что же случилось с авиационной промышленностью бывших советских республик и почему там больше не нужны такие специалисты?

Авиазавод в Ташкенте, который появился благодаря Великой Отечественной войне (в первый же год войны он был эвакуирован туда из подмосковных Химок), в советские годы процветал. Здесь выпускали транспортные самолеты Ил-14, Ан-8, Ан-12, Ан-22, а с 70-х годов – Ил-76.

Развал Союза подкосил некогда мощное предприятие, а в 2011 году завод окончательно обанкротился. Теперь его площади планируется переоборудовать под сборку железнодорожных вагонов.

Ровно с такой же проблемой столкнулись специалисты с Украины. Харьковское госавиапредприятие в советские годы выпускало легендарные пассажирские лайнеры Ту-104 и Ту-134, БПЛА «Стриж» и крылатые ракеты Х-55. После развала СССР украинский авиапром спасало лишь сотрудничество с Россией и «Антоновым» – вместе выпускали транспортный и санитарный Ан-74, а также региональный турбовинтовой самолет Ан-140 (первый серийный пассажирский самолет независимой Украины).

Здесь же изготовляли компоненты для Ан-148. Однако выпуск стал единичным, огромный коллектив оказался не нужен. А после Майдана Харьковский завод лишился последних доходов из-за решения Киева прекратить поставки в Россию продукции военного и двойного назначения. И осенью 2014 года на предприятии был объявлен частичный дефолт.

Иначе говоря, причина переезда высококлассных специалистов из Узбекистана и с Украины банальна. Работники осколков бывшего советского авиапрома оказались на улице, и надежд на применение своих компетенций на родине у них не осталось. Зато в России в последнее десятилетие авиапромышленность начала возрождаться.

Страна стала модернизировать многие самолеты, запускать и разрабатывать с нуля новые проекты (SSJ-100, МС-21). Все это требовало увеличения количества и авиаинженеров, и квалифицированных рабочих. И они нашлись – не только внутри страны, но и в бывших советских республиках.

Тем более, что для иностранных специалистов в России было сформировано привлекательное предложение.

Во-первых, Ульяновская область вошла в федеральную программу по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Она позволяет переселенцам получить гражданство в короткие сроки. По федеральной программе переселенцам оплачивают расходы на переезд, перевоз личного имущества, госпошлины при оформлении документов. Они также не платят пошлины, налоги и сборы при ввозе в Россию товаров, например, автомобиля.

Кроме того, им полагаются «подъемные», компенсируются расходы на аренду жилья, медоблуживание, на перевод документов и признание образования, на услуги нотариусов. Многодетным семьям и переселенцам до 30 лет положена дополнительная помощь.

Ульяновский завод со своей стороны, во-первых, также предлагал дополнительные подъемные, во-вторых, предоставлял жилье либо компенсацию за аренду жилья, говорит Овейчук.

Предприятие помогло трудоустроить на «Авиастар-СП» не только авиационных рабочих и инженеров, но и их супругов, даже не имевших профильного образования.

«Потому что очень важно, чтобы и муж и жена имели возможность зарабатывать. Сейчас они все являются гражданами Российской Федерации. Многие уже обзавелись детьми, которые тоже граждане России. И у нас сложились очень хорошие отношения», – говорит Овейчук.

Ко всему прочему на заводе действует программа «Авиастар – Новое поколение», по которой предоставляется первоначальный взнос на покупку квартиры. Средняя зарплата на «Авиастаре» среди основных производственных рабочих за 2017 год – 38 тыс. рублей в месяц.

Вот наглядный пример. В 2014 году, узнав о свободных вакансиях на «Авиастар-СП», в Ульяновск из Узбекистана переехала семья Кудакаевых. Глава семьи Рамис Кудакаев после окончания Ташкентского авиастроительного колледжа шесть лет трудился оператором станков с ПУ на автозаводе «Дженерал Моторс Узбекистан».

На ульяновском заводе он стал работать наладчиком станков и манипуляторов в 242 цехе. Он обрабатывает детали на обшивки для перспективных авиалайнеров – транспортного Ил-76МД-90А и пассажирского МС-21.

Завод помог семье с документами и материально, а также предоставил жилье в общежитии. Гражданство семья получила в течение года, сыновей устроили в детсад. Позже супруги получили материнский капитал на второго ребенка и, воспользовавшись жилищной программой «Авиастар – Новое поколение», переехали в собственную квартиру.

Вслед за Кудакаевым работать на «Авиастар» приехали еще трое его коллег с прежнего места работы в Ташкенте, и один из них стал его напарником. Супруга также устроилась на завод: начинала комплектовщиком технической документации в 141 цехе, затем стала диспетчером, позже – экономистом по планированию. Сейчас она ведущий менеджер в 365 отделе, оформляет документацию по сервисному обслуживанию самолетов Ан-124 «Руслан».

Конечно, другие предприятия ОАК также привлекают русскоязычных специалистов-авиастроителей, но в Ульяновске такая практика распространена наиболее широко. Но не только в Ульяновске и не только в ОАК.

Например, корпорация «Ростех» также принимает на работу специалистов из советских республик. В 2016 году вице-премьер Дмитрий Рогозин лично вручил российские паспорта украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его супруге Людмиле, которые устроились работать в холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех».

Гашененко – квалифицированный специалист в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, а также теории нелинейных колебаний и вибраций. До 2014 года он работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины.

Российская сторона считает необходимым принять у себя авиаконструкторов с Украины, дав им работу и зарплату, в России будут только рады переезду украинских специалистов, не имеющих перспектив в своей стране, призывал в прошлом году Рогозин.