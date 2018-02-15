]]> ]]>
Главная В России Новости

В ПФР пенсии будет начислять искусственный интеллект

18:00 15.02.2018
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В Пенсионном фонде России собираются сократить штат, заменив часть сотрудников искусственным интеллектом и доверив ему процесс назначения пенсий.

«Видим перспективным использование роботизации и искусственный интеллект. Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», - цитирует ТАСС главу организации Антона Дроздова.

Он отметил, что перевод администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу позволил сократить штат ПФР на 12 тысяч человек. Дальнейшая оптимизация численности сотрудников будет связана с внедрением информационных технологий и перестройкой технологических процессов, пояснил Дроздов.

В частности, такие технологии будут задействованы в работе колл-центров по типовым запросам и в процессе назначения пенсионных начислений.
 

Темы: Россия, Информационные технологии (IT), Пенсионный фонд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2018, 06:39
Гость: Рустем

Всё верно,теперь и думать не надо что отвечать на вопросы пенсионеров,
А сразу отсылать к ИИ а проще на кладбище.
16.02.2018, 04:31
Гость: У меня вот тоже.

В холодильнике искусственный интеллект завёлся.
Забуду дверь закрыть - пищать начинает.
Никто не знает, как он размножается - хочу на входную дверь такой же.
16.02.2018, 04:26
Гость: Сэкономят

наши внедрятели. / Или внедристы?/.
Самый дешёвый китайский интеллект закупят. Ох и намучаемся.
А что делать, свой то давно на олимпиады и мундиали променяли, оставили чубайсову роснану без должного финансирования.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.