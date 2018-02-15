В ПФР пенсии будет начислять искусственный интеллект

В Пенсионном фонде России собираются сократить штат, заменив часть сотрудников искусственным интеллектом и доверив ему процесс назначения пенсий.

«Видим перспективным использование роботизации и искусственный интеллект. Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», - цитирует ТАСС главу организации Антона Дроздова.

Он отметил, что перевод администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу позволил сократить штат ПФР на 12 тысяч человек. Дальнейшая оптимизация численности сотрудников будет связана с внедрением информационных технологий и перестройкой технологических процессов, пояснил Дроздов.

В частности, такие технологии будут задействованы в работе колл-центров по типовым запросам и в процессе назначения пенсионных начислений.

