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Бывший пилот прокомментировал содержание самописца упавшего Ан-148

19:13 16.02.2018
Фото с сайта mak-iac.org
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Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов прокомментировал RT информацию о том, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой самолёта Ан-148.

«Надо с аккуратностью относиться к этой к информации. Но если ей верить, специалисты наложили расшифровку речевого самописца на расшифровку параметрического по секундам — и многое вскрылось. Но ведь кроме указателя скорости есть прибор «Авиагоризонт», по нему определяется пространственное положение самолёта. Есть приборы высоты. Один — барометрический, который показывает давление, второй — радиовысотомер, который измеряет высоту до сантиметра. Пока не установлено, были ли эти приборы работоспособны, но почему с их помощью не приняли меры, чтобы убрать крен?» — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, на современных самолётах существует голосовой предупредитель, который говорит: «Прекрати снижение».

«Несмотря на это снижение не было прекращено, крен не был убран. После расшифровки второго самописца остаётся немало вопросов», — отметил Смирнов.

Ранее комиссия МАК по расследованию катастрофы Ан-148 сообщила, что анализ данных речевого самописца подтвердил сведения параметрического регистратора.

15 февраля стало известно, что СК приобщил к уголовному делу результаты расшифровки МАК самописцев Ан-148.

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 23:15
Гость: не факт!

смотря сколько заложили на борт "сахарку". Свидетели же слышали хлопок и видели пламя в воздухе, но с ними уже "поработали". Если, как "спецы" уверяют, что самолёт "приземлился" на скорости 800 км, то помимо всего прочего был бы очень слышен удар и он бы точно был зафиксирован сеймодатчиками.
16.02.2018, 23:04
Гость: того

а в какой области в россии нет проблем?
На ум приходит только содержание чиновников.
16.02.2018, 22:59
Гость: нервюр

Видюха, там где по снежному краю, вдали видно две последовательные огненные дуги-одна нисходящая, удар и отскок-малая дуга с огненным шаром-что это было? Самолёт разве горел в воздухе перед падением или это, уже горящий, по снежному полю прыгал?
Чисто аэродинамические предположения-срыв потока на крыле, в наборе высоты, возможный помпаж двигателя, крен и штопор, "на хвост"-задняя центровка этих "Ан" особенно проявляется на малой скорости...?
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