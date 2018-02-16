Бывший пилот прокомментировал содержание самописца упавшего Ан-148

Заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов прокомментировал RT информацию о том, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой самолёта Ан-148.

«Надо с аккуратностью относиться к этой к информации. Но если ей верить, специалисты наложили расшифровку речевого самописца на расшифровку параметрического по секундам — и многое вскрылось. Но ведь кроме указателя скорости есть прибор «Авиагоризонт», по нему определяется пространственное положение самолёта. Есть приборы высоты. Один — барометрический, который показывает давление, второй — радиовысотомер, который измеряет высоту до сантиметра. Пока не установлено, были ли эти приборы работоспособны, но почему с их помощью не приняли меры, чтобы убрать крен?» — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, на современных самолётах существует голосовой предупредитель, который говорит: «Прекрати снижение».

«Несмотря на это снижение не было прекращено, крен не был убран. После расшифровки второго самописца остаётся немало вопросов», — отметил Смирнов.

Ранее комиссия МАК по расследованию катастрофы Ан-148 сообщила, что анализ данных речевого самописца подтвердил сведения параметрического регистратора.

15 февраля стало известно, что СК приобщил к уголовному делу результаты расшифровки МАК самописцев Ан-148.