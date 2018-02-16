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Семь человек стали жертвами дорожного происшествия в Крыму

21:53 16.02.2018
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
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В результате столкновения трех автомобилей в Крыму погибли семь человек. Среди жертв есть несовершеннолетние, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по республике.

ДТП произошло на трассе Симферополь-Керчь. В аварии участвовали два грузовых автомобиля и один легковой. Согласно предварительным данным, в числе погибших трое малолетних детей. Водитель одного из грузовиков госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным главка МЧС по региону, на месте ДТП произошел пожар. В ликвидации последствий происшествия задействованы 26 человек и девять единиц техники. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Темы: Россия, Крым, ДТП, Происшествия, МВД России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2018, 23:51
Гость: Сергей Ярославль

Мои искренние соболезнования. И сразу предупреждаю: не надо утверждать, что, вот если бы Крым был украинским – то ничего подобного там точно бы не было.
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