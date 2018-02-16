Семь человек стали жертвами дорожного происшествия в Крыму

В результате столкновения трех автомобилей в Крыму погибли семь человек. Среди жертв есть несовершеннолетние, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по республике.

ДТП произошло на трассе Симферополь-Керчь. В аварии участвовали два грузовых автомобиля и один легковой. Согласно предварительным данным, в числе погибших трое малолетних детей. Водитель одного из грузовиков госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным главка МЧС по региону, на месте ДТП произошел пожар. В ликвидации последствий происшествия задействованы 26 человек и девять единиц техники. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.