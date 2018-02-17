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После смерти девочки в детском саду в Новой Москве возбуждено второе дело

12:52 17.02.2018
Ледяная столица © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в детском саду в Новой Москве - по ст. 293 УК РФ "Халатность". Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Накануне было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Ход расследования обоих взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По предварительной версии следствия, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели вернулись и обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть ребенка.

Накануне в СМИ появилась информация, что девочку забыли на прогулке и спохватились только через несколько часов. Однако куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы Павел Карпов в беседе с "Интерфаксом" опроверг эту информацию.

"По информации, представленной директором школы №2120 Аллой Шурухиной, ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей. Девочке стало плохо. Незамедлительно была вызвана "скорая помощь", а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", - рассказал он.

При этом родители девочки рассказали, что ребёнок не имел проблем со здоровьем, а несколько дней назад они обнаружили синяки на ее теле. Девочка тогда сказала, что упала во время игры. Однако в последнее время отец замечал некоторые странности в поведении: она не хотела оставаться в группе и просила забрать её домой пораньше, сообщается на сайте "Московского комсомольца".

Темы: Происшествия, Дети, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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17.02.2018, 19:23
Гость: Устроить дите в детсад

Устроить дите в детский сад в СССР было просще простого, почему Вам пришлось писать жалобу в райисполком - совершенно непонятно, что-то Вы скрываете...
17.02.2018, 19:22
Гость: "ТАКУ"-

В СССР ребенка можно было сдавать в ясли с трех месяцев, а при выходе из ясельного возраста легко было устроить в детсад. Никто с ребенком до трех лет не сидел. Устроить ребенка в детсад было очень просто, с рождения не надо было вставать на учет.
17.02.2018, 16:06
Гость: Изя

Да потому, что вы - бандеровцы - никого, кроме судей и палачей не интересуете. Угомонитесь.
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