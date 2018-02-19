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Глава Якутии угрожает «Аэрофлоту» судом из-за инцидента на борту

14:47 19.02.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава Якутии Егор Борисов написал на своей странице в Instagram, что после регистрации на рейс «Аэрофлота» сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, их принесли позже с извинениями». «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — пишет Борисов.

Борисов поручил правительству республики оценить действия экипажа и, "при необходимости подготовить исковое заявление".

Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в 20:31 (вместо 18:50 по расписанию). Причиной задержки стал инцидента с Борисовым, который не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением. При этом он ссылался на дружбу с министром транспорта Максимом Соколовым и пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько.

В "Аэрофлоте" рассказали РИА Новости, что Борисов, его помощник Евгений Шигапов и еще одна пассажирка пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади.

Они категорически отказались предъявить бортпроводнику посадочные талоны,"выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании", а также оскорбляли сотрудников и саму авиакомпанию. При этом они показывали свои удостоверения.

Затем Шигапов попытался пройти в кабину пилотов, не реагируя на замечания экипажа. По решению командира его сняли с рейса, задержка составила больше часа. В компании подчеркнули, что располагают свидетельскими показаниями очевидцев.

Темы: Россия, Якутия, Российские авиакомпании, Аэрофлот
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.02.2018, 18:10
Гость: лого

Что-то совсем не понятно, почему аэрофлотовские холопы позволяют себя так вести с барином?
19.02.2018, 17:35
Гость: Ded

Причем здесь Авиакомпания.
Чистый косяк портовых служб.
19.02.2018, 16:43
Гость: Страна

торжествующего ХАМА.
Все комментарии (6)
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