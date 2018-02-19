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СК завел дело о надругательствах над воспитанниками детдома

14:34 19.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетних воспитанников детского дома в Челябинской области.

Как сообщили в региональном управлении СК, дело заведено по заявлениям руководства детского дома и опекунов воспитанников по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро детей.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний местный житель. Ему уже предъявлено обвинение. Подозреваемый помещен под стражу.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей, в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома.

По данным издания 74.ru, в показаниях потерпевших от массовых изнасилований в интернате фигурируют четверо педагогов детского дома и двое посторонних мужчин.

Педагоги интерната были отстранены от работы на период служебной проверки. Сейчас они находятся в отпуске без содержания.

Темы: Челябинская область, Расследования в России, Дети
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 16:24
Гость: Евгению

Точно!!!!!!
19.02.2018, 15:54
Гость: Carlos

Расстрел - проще и дешевле...
19.02.2018, 15:36
Гость: Evgen

Этих педагогов за издевательства над детьми к расстрелу,а местного"жителя"51ого года к двум берёзкам,безотлагательно.Предварительно оскопить без анестизии.
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