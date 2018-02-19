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ИГ взяла на себя ответственность за нападение на прихожан церкви в Кизляре

08:43 19.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское Государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на людей у церкви в Кизляре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на SITE Intelligence Group.

При этом издание не приводит никаких доказательств причастности террористов ИГ к атаке в Дагестане.

В воскресенье, 18 февраля, вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви в Кизляре. Погибли пять женщин, еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.

Преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками полиции и Росгвардии. По данным источника "Интерфакса", в ходе обысков в его доме было найдено видеообращение, которое нападавший записал на фоне флага ИГ.

Темы: Дагестан, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Чрезвычайные происшествия, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 12:15
Гость: xmyr

Но вот выяснить, в какую мечеть ходил этот террорист, и какой имам благословил его на убийства, было бы полезно.
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ВеруЮщий человек не может быть терористом в принципе В ЛЮБОЙ РЕЛИГИИ . Но может быть обманут падшим ангелом. Причин обмана много, но страшное в том что рай обманутого , ад.Некоторые течения религиозных конфессий внеедряют учение крипторелигии, якобы для выживания во враждебной среде ... и это падший ангел. Не даром православие полное противоречие на все 1000% любой формы криптоверования , иначе смерть и ад.Православие или смерть.
19.02.2018, 10:24
Гость: Татьяна Алексеевна

Мои соболезнования родным и близким.Раненым - выздоровления.
Этого отморозка не надо было убивать.Надо было нейтрализовать.А потом за шкирман и всю подноготную у следователя чтобы выдал.КТО,ЧТО,ПОЧЕМУ.
19.02.2018, 10:09
Гость: Епископ Пшиш

Это самое ИГ примазывается ко всем терактам, чтобы продемонстрировать свое величие. Вряд ли можно им доверять. Но вот выяснить, в какую мечеть ходил этот террорист, и какой имам благословил его на убийства, было бы полезно.
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