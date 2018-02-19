Идет кампания по подрыву устоев Союзного государства

12 февраля 2018 в Москве в «Президент-Отеле» состоялись экспертные слушания Общественной Палаты Союзного государства на тему «О совместной защите интересов Союзного государства на международной арене в условиях новых вызовов и угроз».

Как отметили участники мероприятия, последние годы стали непростыми в сфере международных отношений как для России, так и для Беларуси. Наши страны стали сильнее, укрепили свою государственность и экономику, успешно справились с серией мировых кризисов, имеют возможность помогать ближним и дальним соседям, и сами стали примером эффективной партнерской интеграции в виде Союзного государства и ЕАЭС. А потому подвергаются беспрецедентному давлению и различным формам провокаций со стороны Запада, которому мешает их усиление. Это проявляется и в экономических санкциях, и в информационных войнах, и в стимулируемых извне попытках деструктивных протестов.

Даже такие традиционно сближающие народы события, как музыкальный конкурс "Евровидение", Олимпиада, Паралимпиада становятся инструментами политических игр недружественных нам сил.

Однако белорусский народ всегда подставлял России плечо в трудные моменты, всегда становился на защиту российских интересов, порой в ущерб своим собственным, и даже в ряде войн мужественно принимал на себя первый удар. И это всегда было взаимно, так как объединяющие ценности и стратегические интересы наших стран неразрывно связаны, а белорусы и россияне традиционно – одни из самых близких и родных друг другу людей.

Сегодня приходится наблюдать целенаправленные кампании по подрыву устоев Союзного государства, искусственному созданию разногласий, недопониманий, зерен конфликтов в самых разных сферах: от бытовых вопросов с поставками продуктов питания до грубых искажений совместной истории и оскорбления общих святынь. И наиболее беспокоят уже возникающие на этом фоне взаимные обиды, упреки в несоюзном поведении. Раз мы это допустили – значит, где-то проявили равнодушие, недостаток внимания к интересам союзника, и это нужно исправлять, причем совместными усилиями.

На повестку экспертных слушаний, собравших за одним столом видных деятелей и экспертов как из России, так и из Беларуси, были вынесены вопросы:

В чем сегодня реально требуется больше поддержки и понимания – как Беларуси со стороны России, так и России со стороны Беларуси? В каких из новых практических белорусских и российских начинаний сегодня было бы полезным большее участие союзника?

В каких вопросах на международной арене Союзному государству сегодня целесообразно проявлять общую позицию, выступать единым субъектом, и в каких формах?

Каким резервам совместной защиты от общих вызовов и угрозы мы сегодня не уделяем должного внимания?

Как оптимально консолидировать усилия экспертных сообществ и лидеров мнений Союзного государства для укрепления конструктивной составляющей в международных отношениях?

Что можно и требуется в первую очередь сделать средствами совместной народной дипломатии в диалоге с третьими странами?

По итогам слушаний, все поступившие предложения сведены в резолюцию, которая будет направлена в государственные органы Российской Федерации и Республики Беларусь, а их реализация будет взята на общественный и депутатский контроль.