Путин отказался сниматься в собственных предвыборных роликах

Владимир Путин отказался от съемок и записи реплик для своих предвыборных видеороликов в рамках президентской кампании. Об этом объявил пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов.

Вместо этого в роликах, которые покажут по основным телеканалам в выделенное для агитации время, будут записи выступлений Путина и другая хроника.

Главным лозунгом предвыборных роликов станет тезис «Сильный президент — сильная Россия» — этот же слоган ранее появился на билбордах с изображением Путина по всей стране, пишет РБК.

Путин в съемках не участвовал, как не проводилось «и специальных звукозаписей кандидата» для них, говорит Кондрашов. В роликах, по его словам, будет много хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Также будут представлены видовые съемки России и съемки крупных экономических объектов.

Ранее Путин отказался от бесплатного эфирного времени для проведения теледебатов. Официально это решение никак не комментировалось, но источник РБК заметил, что президенту нет необходимости дебатировать с теми, кто значительно уступает ему в рейтинге.

Предвыборные теледебаты начнутся 26 февраля. Выборы президента пройдут 18 марта.