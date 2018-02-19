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Путин отказался сниматься в собственных предвыборных роликах

09:44 19.02.2018
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Владимир Путин отказался от съемок и записи реплик для своих предвыборных видеороликов в рамках президентской кампании. Об этом объявил пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов.

Вместо этого в роликах, которые покажут по основным телеканалам в выделенное для агитации время, будут записи выступлений Путина и другая хроника.

Главным лозунгом предвыборных роликов станет тезис «Сильный президент — сильная Россия» — этот же слоган ранее появился на билбордах с изображением Путина по всей стране, пишет РБК.

Путин в съемках не участвовал, как не проводилось «и специальных звукозаписей кандидата» для них, говорит Кондрашов. В роликах, по его словам, будет много хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Также будут представлены видовые съемки России и съемки крупных экономических объектов.

Ранее Путин отказался от бесплатного эфирного времени для проведения теледебатов. Официально это решение никак не комментировалось, но источник РБК заметил, что президенту нет необходимости дебатировать с теми, кто значительно уступает ему в рейтинге.

Предвыборные теледебаты начнутся 26 февраля. Выборы президента пройдут 18 марта.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 18:27
Гость: Николя

Может гарант по примеру своего бывшего патрона усиленно "работает с документами".
На ютьюб дискутируется тема, что в эфире одни "консервы".
19.02.2018, 16:47
Гость: да

А вот бой-баба с фамилией на букву "С" не стесняется ничего в предвыборной гонке.
19.02.2018, 16:27
Гость: Павел__

"Конечно,конечно,а что ему показывать в роликах?Какие достижения 18-летнего вставания с колен?"
- как это что?
Например - "Путин решил развлечься и слетал в тайгу за госсчет. Там он нашел тигрицу, поцеловал её в пупок - и за много тысяч километров тяжело больной российский ребенок, которому для того, чтобы выжить, требовалась дорогостоящая операция, на лечение которого у государства "денег нет но вы выдержитесь", и на которую его родители побирались, прося помощи по ТВ - так этот ребенок сразу-же наверняка выздоровел, едва это случилось!"
И вообще - "после (его) пассов слепые начинают ходить, а хромые - говорить"(или как-то так у О.Генри)
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