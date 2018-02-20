Хамство чиновников в самолетах затмевает даже недостатки авиакомпаний

Сотрудники «Аэрофлота» обвинили главу Якутии Егора Борисова в оскорблении бортпроводников

Очередной публичный скандал произошел из-за надменности власть имущих. Сотрудники «Аэрофлота» обвинили главу Якутии Егора Борисова в оскорблении бортпроводников, а его помощника сняли с рейса с помощью полиции. Чиновники во всем винят авиакомпанию, но вряд ли общество встанет на их сторону. И вот почему.

Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков

В официальном сообщении «Аэрофлота» сказано:

«Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. Далее Е. Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. По решению КВС (командира воздушного судна) пассажир был снят с данного рейса и передан полиции».

Теперь рассматривается вопрос о привлечении Шигапова к ответственности по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров», – подчеркнули в авиакомпании.

Версия произошедшего в изложении главы Якутии, разумеется, выглядит совершенно иначе. Свое видение он изложил в «Инстаграме»: «После регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника».

При этом Борисов намекает, что поведение работников авиакомпании может объясняться расизмом. «Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление», – пишет он.

Скажем прямо – вряд ли дело в расизме. Проблемы с «Аэрофлотом» регулярно возникали у многих известных пассажиров независимо от их внешности. Будущего кандидата в президенты России Ксению Собчак полтора года назад сняли с рейса по схожей причине. Один из пассажиров рейса Москва – Санкт-Петербург не смог предъявить посадочный талон. Пока пассажира высаживали, телеведущая пригрозила экипажу «решить вопрос на другом уровне». А после того, как она попыталась попасть в кабину пилота, светскую львицу сняли с рейса за компанию.

Телеведущий Леонид Якубович в 2013 году обругал сотрудников «Аэрофлота» из-за задержки рейса Москва – Хошимин. Прокуратура выяснила, что вины авиакомпании в задержке рейса нет, в результате телеведущему пришлось извиниться.

Ныне осужденный за взятку Алексей Улюкаев в 2006 году, занимая должность первого заместителя председателя Центробанка, был высажен из самолета из-за того, что пытался добиться для своей молодой супруги места в бизнес-классе. «Вылет задерживается в связи с хамским поведением высокопоставленного чиновника», – объявили тогда пассажирам.

В скандалах с авиакомпаниями «засветились» такие разные политики, как Ирина Хакамада, Владимир Жириновский, Андрей Исаев.

Сложно сказать, почему в большинстве таких скандалов фигурирует именно «Аэрофлот». Возможно, это свидетельствует об особой принципиальности экипажей этой авиакомпании в отношениях с политиками и чиновниками. Возможно, о лидирующем месте перевозчика, идет ли речь о внутрироссийских или международных рейсах.

Что можно сказать однозначно – это то, что подобные скандалы в 99% случаев серьезно бьют по имиджу именно чиновников, а не авиакомпании. Несмотря на то, что многие пассажиры сталкивались и с задержками рейсов, и с чрезмерной придирчивостью бортпроводников, и с пропажей багажа, сочувствия к высокопоставленным хамам это не добавляет.

В Telegtam-каналах детально описывалось поведение главы Якутии в самолете. Егор Борисов якобы угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружеские отношения с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, а также пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько.

Именно это и возмущает граждан.

Чиновники должны завоевывать уважение скромностью, а не попытками доказать, что они заслуживают к себе особого отношения.

Если бы Борисов, Собчак, Улюкаев и прочие не козыряли статусом и знакомствами, а просто отстаивали свои нарушенные (если такое нарушение, конечно, было) права, то симпатии граждан были бы на их стороне. А «Аэрофлот», в свою очередь, понес бы серьезные репутационные издержки (что регулярно происходит с его дочерней компанией «Победа»).

Чем закончится скандал с участием главы Якутии, пока говорить рано – разбирательство продолжается. Возможно, стороны встретятся в суде, возможно, договорятся мирно. Но всем чиновникам, телеведущим, певцам, спортсменам и другим известным людям лучше помнить, что даже краткий миг торжества в ходе скандала на борту самолета обернется серьезным ударом по репутации, загладить последствия которого будет непросто.