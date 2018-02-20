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Судья постановил удалить нацистскую татуировку с кожи заключенного

13:29 20.02.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Судья Чебоксарского районного суда Владимир Митрофанов постановил, что заключенный местной колонии должен самостоятельно удалить со своего тела татуировку с нацистской символикой. Постановление в отношении заключенного по фамилии Габидуллин было вынесено 1 февраля. Об этом сообщает "Мой город".

На сайте суда сообщается, что Габидуллин, отбывая наказание в чувашской исправительной колонии № 6, сделал себе на обеих сторонах груди татуировки в виде свастики. Сам заключенный признал, что сделал эти татуировки.

По статье административного кодекса о публичной демонстрации нацистской символики Митрофанов назначил Габидуллину штраф тысячу рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления Г. на своем теле двух изображений (татуировок на груди с левой и правой стороны), схожих с нацистской символикой».

Местный правозащитник Алексей Глухов рассказал, что конфискация предмета правонарушения в данном случае невозможна — Габидуллину пришлось бы удалить участки кожи. Более того, попытка закрасить татуировку нарушила бы правила внутреннего распорядка колонии. В связи с этим Глухов направил жалобу прокурору Чувашии.

Темы: Расследования в России, История Великой Отечественной войны
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 17:33
Гость: гость

Конечно, ббеззаклние. В соответствии с решением Нюренбергского трибунала этот фашист должен быть незамедлительно расстрелян.
20.02.2018, 17:30
Гость: ликбез

Правильно было ему вместо нацистской наколки сделать советскую:
"А на правой груди - профиль Сталина,
А на левой - Маринка анфас".
20.02.2018, 17:19
Гость: streamer

Полное беззаконие, поскольку в РФ запрещена именно публичная демонстрация нацистской символики. Т.е. пока носитель такой татуировки не обнажил её в общественном месте, претензий к нему со стороны закона не должно быть. Но это Россия, и здесь в юридической плоскости возможно все.
По аппеляции с опытным и дорогим адвокатом вполне мог бы выиграть, конечно, если не докажут, что он ещё и высказывал нацистские убеждения. Иначе адвокат может трактовать это как неидеологизированный и не предназначенный для демонстрации декор на теле в форме древнего сакрального индуистского символа, присутствующего во множестве индуистских храмов.
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