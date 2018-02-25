«У нас есть действующие Вооруженные силы, уверенные в своих возможностях и уверенные в своих силах»

Андрей Паршев о ситуации в армии. Размышления в День защитника Отечества

В День защитника отечества я хотел бы поделиться своими мыслями о состоянии нашей армии после распада СССР.

Эмблема ВС России. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Примерно в 2004 году я отдыхал в Крыму, снимал небольшую комнату, где не было телевизора, а по радио шли трансляции, в которых постоянно говорилось очень уважительным тоном об украинской армии, причем все это было поставлено даже лучше, чем в советские времена.

Это резко контрастировало с российским нарративом о нашей армии. Сразу было видно, что в России шла оголтелая антиармейская пропаганда. Конечно, эта пропаганда не срабатывала на 100%, призывники шли в армию, несмотря на все разговоры об отказниках и уклонистах.

Но в условиях пренебрежения к армии ее состояние нельзя было назвать хорошим, и реформа была необходима.

Андрей Паршев в эфире КМ ТВ

Да, от армии оставался костяк, сохранявший инфраструктуру, но войны на Кавказе 90-х годов показали, что собрать вооруженную группировку из солдат и офицеров было очень сложно. Не снимешь же с боевого дежурства офицера подводной лодки!

Так что возникла необходимость все же иметь армию, которая могла быть использована в случае локального конфликта, и даже несколько более крупного, чем локальный конфликт. И вот приняли решение о реформе.

Тот период в армейской среде называли «бесчинством мебельщиков», но как ни печально это признавать, а реформу действительно стоило проводить не армейцами.

В то время совершили некоторые труднообъяснимые действия, на мой взгляд, глупые. Например, отменили участие суворовцев в военных парадах, пытались и вовсе ликвидировать систему суворовских училищ и так далее.

Да, все-таки некоторое финансовое оздоровление произошло. Но в целом проверкой реформ стал конфликт с Грузией. И он показал, что армия к войне все равно не очень готова.

Победа была достигнута, но надо понимать, что грузинская армия не очень хотела воевать. А вот с нашей стороны, на мой взгляд, были проколы, проявились проблемы со связью, плохо сработала разведка.

Когда украинский «Бук» сбил наш очень хороший самолет, наш представитель Минобороны заявил, что нам было неизвестно о наличии у противника батареи «Буков». Хотя еще примерно в июне 2008 года в интернете писали об этих «Буках» с бортовыми номерами!

С моей точки зрения, с тех пор были сделаны правильные выводы, но опять же не полностью. Вот буквально на днях в армии запретили смартфоны. Смотрите, поговорили мы с женой по смартфону, а потом у нас на компьютере появляется контекстная реклама по теме разговора. То есть информационный поток со смартфона слушают и анализируют. Ладно мы, с нашим бытовым разговором, а в армии? Ну, хорошо, что запретили их наконец…

Президент сказал, что улучшается система ПВО. Это положительный момент. Отмечу еще и то, что в Сирии одни технические разработки оказались на высоте, а другие - нет. Я сужу по косвенным признакам, и конечно, это только мое личное мнение. В любом случае от противника нельзя отставать даже на год от «вероятного партнера».

Я выше говорил о технической текучке, а теперь скажу об отношении к армии, и вот это главное. От сочувствия и даже жалости мы перешли к гордости и восторгу. У нас есть действующие Вооруженные силы, уверенные в своих возможностях и уверенные в своих силах. События в Крыму в 2014 году это показали.

Есть и еще один момент: отношение к армии улучшилось еще и потому, что произошли изменениям в элите. Отчасти она рассорилась с Западом, хотя и очень хочет помириться. Но на данном этапе это невозможно, и среди управляющего слоя достаточно здравомыслящих людей, которые это понимают.

Свое интервью я хочу закончить поздравлением. Я от имени редакции KM.RU поздравляю всех защитников Отечества с праздником.

Беседовал Дионис Каптарь

