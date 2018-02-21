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ФСБ раскрыла хищение при строительстве сцены Малого драматического театра

12:28 21.02.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Федеральная служба безопасности раскрыла мошенническую схему хищения бюджетных средств, выделенных на проектирование в Санкт-Петербурге новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в ходе предварительных строительных работ было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей из федерального бюджета.

В рамках уголовного дела, возбужденного следователями регионального управления ФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ, выявлены и задержаны ряд фигурантов. Их имена не разглашаются. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Малый драматический театр был открыт в Ленинграде на улице Рубинштейна в 1944 году. С 1983 года его главным режиссером является Лев Додин. В 2002 году он также занял пост художественного руководителя и директора МДТ.

В декабре 2014 года был утвержден проект строительства новой сцены МДТ на 600 зрителей в здании по адресу: улица Звенигородская, дом 7. Авторами концепции проекта выступили Лев Додин и главный художник театра Александр Боровский. Общая сумма контракта на строительство превышала два миллиарда рублей. Открытие новой сцены было запланировано на 2018 год.

Темы: Санкт-Петербург, Борьба с коррупцией в России, Финансовые махинации и аферы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 21:13
Гость: чекистам

рыжего и Грефа когда закроете, а лучше ликвидируете??!
21.02.2018, 20:22
Гость: А она сменная, вращается.

По очереди канкан, рулетка, бассейн с шампанским...
21.02.2018, 19:40
Гость: Евгений ПВ

Олеся, вы ошибаетесь. Среди подозреваемых не указаны предполагаемые вами в силу вашей ксенофобии "персоны".
Концепцию нового здания лично разрабатывали худрук МДТ Лев Додин и художник театра Александр Боровский.
Глава строительной компании Максим Корнеев, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК. Мошенничество.
Начальник Отдела капитального строительства Малого драматического театра Леонид Полищук.
Архитектор проекта студии Михаил Мамошин.
Контроль за соблюдением проектных решений фирма поручила компании «Трейдмаркет». Ее владелец — первокурсник Государственного архитектурно-строительного университета Никита Константинов, который близко знаком с семьей совладельца «СтройСоюза» Александра Власова.
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