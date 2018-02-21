Почему МИД так долго молчал о раненных в Сирии россиянах

Только спустя две недели после боя в сирийской провинции Дейр-эз-Зор МИД признал, что от рук американцев пострадали «десятки» россиян

Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Каких только слухов и спекуляций не появилось за эти две недели в СМИ – главным образом по поводу масштаба российских потерь.

Почему же официальная реакция России последовала только сейчас?

Во вторник МИД России признал, что у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор «в ходе недавнего столкновения» пострадали десятки граждан России и других стран СНГ, «поехавшие туда по своей воле и с разными целями».

По данным министерства, среди россиян «несколько десятков» раненых, которым власти помогли вернуться в Россию на лечение. В ведомстве подчеркнули, что это не военнослужащие, а добровольцы.

Иначе говоря, российскому правительству потребовалось более чем две недели, чтобы официально подтвердить значительное количество пострадавших в результате «оборонительного удара» США в Сирии.

Напомним, произошедший 7 февраля удар американской авиации по проправительственным силам в Дейр-эз-Зоре в США трактуется как «ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», пользующихся поддержкой американцев.

Есть многочисленные свидетельства, что «оборонительный» удар американцев пришелся не только по сирийскому ополчению, но и по подразделениям ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют и россияне.

Эти события в Сирии затмили собой в российском информационном поле и президентскую кампанию, и сексуально-олигархические скандалы. Когда в четверг Мария Захарова допустила факт гибели пяти граждан России, страсти в сетях бушевали уже неделю и породили многочисленные спекуляции.

Различные СМИ и политики, опираясь на свои источники, давали совершенно фантастические цифры потерь. Агентство Bloomberg сообщало о сотне убитых россиян, как и агентство Reuters. Газета «Ведомости» сообщала о гибели 50 и ранении 70 граждан России и Украины.

Бывший народный депутат СССР полковник Виктор Алкснис сообщал: число погибших достигло 334, причем раненые продолжают умирать уже в российских госпиталях.

Произошедшее эмоционально комментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Они наши, русские мужчины. И триста семей остались без отца. Или без мужа», – уверял он.

Многие блогеры и журналисты были уверены, что правительство решило скрывать все данные именно из-за большого количества потерь, признать которые психологически тяжело.

Но вот наконец МИД выступил с долгожданным официальным разъяснением. Почему же для подтверждения событий в Сирии потребовалось так много времени?

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что власти подтверждают слухи о потерях среди россиян (в том числе количестве раненых) столь медленно вовсе не из скрытности или соображений секретности. Прежде всего – требуется опознание тел погибших. Пока не будет официально доказано, что человек погиб, он остается в числе пропавших без вести. Поэтому можно предположить, что официальная цифра погибших в ближайшие дни будет расти.

«Официальные лица несут ответственность за ту информацию, которую они представляют. Это не диванная экспертиза, не бой в соцсетях», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

Организовать опознание в условиях войны сложно даже технически, напомнил эксперт. Кроме того, сами тела погибших в результате массированного авианалета и ударов артиллерии находятся в таком состоянии, что требуется экспертиза ДНК.

«Если есть заинтересованность в точном опознании, то современными методами, такими как определение ДНК, можно сделать достаточно быстро», – заверил эксперт.

При этом многое упирается в то, сдавал ли пробу ДНК погибший до отъезда в Сирию. Сейчас эта процедура никак не регламентируется и делается по желанию.

Мураховский не верит данным о гигантских потерях россиян, распространяемым западными источниками. «Сообщения о гибели сотен человек абсолютно неправдоподобны. Эти люди не владеют информацией. Как говорили в старые времена, одна бабка сказала, сейчас этих «бабок» в соцсетях больше, чем называемые ими цифры», – уверен Мураховский.

В свою очередь руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов указывает, что добровольцы, как их называют, не могут действовать в Сирии без контроля соответствующих контрразведывательных и разведывательных структур, а вывоз раненых сопровождался соответствующей отчетностью.

«Судя по всему, эта отчетность попадала в руки агентства Reuters, которое первым сообщило о вывозе россиян на лечение», – сказал Мардасов газете ВЗГЛЯД. Эксперт уверен, что Минобороны контролировало ситуацию вокруг пострадавших бойцов ЧВК, но дистанцировалось от этого по политическим мотивам.

«Нужно было руководствоваться политтехнологичискими моментами, рассеивать внимание», – полагает Мардасов, не исключая, что задержка была нацелена на то, чтобы «страсти вокруг события улеглись».

«Современная информационная картина приучила общество к тому, что на какое-то событие реагируют в течение нескольких дней, а уже потом накал страстей спадает, поэтому и тянули с этим событием», – предположил Мардасов.

Друг одного из погибших, представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также полагает, что причиной задержек с официальным подтверждением стали сложности с опознанием: тела погибших сильно повреждены.

Аверин не исключает, что ЧВК лишь координирует свою деятельность с российскими военными, а вовсе не находится под полным контролем Минобороны. Ее самостоятельный статус, по его мнению, также замедлил проверку масштаба потерь и уточнение списка раненых и пострадавших.