Крымский мост атаковали мигрирующие рыбы

Киев озадачил Арбитражный суд Гааги новыми претензиями в адрес Москвы



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19 февраля Украина подала в Арбитражный суд Гааги меморандум о якобы допущенных Россией нарушениях морского права. Об этом сообщает сайт украинского МИДа.

«Меморандум доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Как пояснила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, меморандум представляет собой «очень большой по объему документ», на подготовку которого едва хватило отведенного времени.

«В общей части это более 400 страниц, еще 133 — описательная часть, дальше идут карты и почти 500 приложений», — сказала Зеркаль.

По ее словам, документ не касается ущерба, который понесла Украина из-за потери оставшихся в Крыму военных кораблей, однако фиксирует претензии по остальным вопросам.

«Например, это касается рыболовства: влияние на экологию строительства Керченского моста, влияние моста на миграцию рыб, популяцию рыб в Азовском и Черном морях, влияние на навигацию — на возможности захода судов в такие порты, как Мариуполь и Бердянск», — рассказала Зеркаль.

Особое внимание, по словам замминистра, уделяется потерям Украины от перехода под контроль РФ газовых месторождений на шельфе Черного моря и активов, ранее находившихся на балансе «Нафтогаза Украины».

«Мы теряем ежегодно только добычи газа около 2 млрд. кубов. А еще у нас могли быть доходы от скважин, из которых планировалось начать добычу газа. Еще планировалось заключить соглашения о распределении продукции с ExxonMobil», — пояснила Зеркаль.

На первом этапе, по словам замминистра, планируется решить вопрос, подпадает ли рассмотрение претензий Украины в юрисдикцию арбитража в Гааге. Зеркаль ожидает, что решение об этом после рассмотрения аргументов и контраргументов России и Украины будет вынесено в 2019 году.

Назвать точную сумму потерь Зеркаль отказалась, отметив, что не любит «спекулировать миллиардами».

Напомним: в сентябре президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение «экологического ущерба» в результате строительства Крымского моста. Перед этим прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за якобы нарушений правил экологической безопасности при строительстве.

Как выглядят перспективы Киева в Гааге, удастся ли «незалежной» отсудить компенсацию у России?

— Арбитражный суд в Гааге рассматривает только специфические споры, причем исключительно с согласия правительств стран-участниц разбирательства, — отмечает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. — Только в этом случае стороны обязаны выполнять решение суда. Но насколько я понимаю, Москва никогда согласится подчиняться решению международного суда по иску Украины.

Замечу, точно так же поступает Китай. Другие азиатские страны, например, Вьетнам, регулярно пытаются оспорить принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море. Однако Пекин всякий раз заявляет, что не желает распространять на эти споры юрисдикцию международного суда, поскольку считает, что сам вправе решать эти вопросы.

Поэтому изначально, на мой взгляд, перспективы рассмотрения меморандума Украины в Гааге — а тем более вынесения решения в отношении РФ — равны нулю.

Елена Зеркаль может, конечно, писать меморандумы на 500 страниц, и представлять в Гаагу любые документы. Но результатов от этого все равно не будет.

— Зачем вообще Киев подает этот меморандум?

— Это обдуманная политика Киева — использовать любую зацепку, лишь бы будировать тему условной «аннексии» Крыма и части территории Донбасса. Надо думать, Украина еще долгие годы будет использовать все возможности, особенно в юридической сфере, чтобы вопрос Крыма и Донбасса поднимался в различных инстанциях. Просто чтобы международное сообщество не забывало, что часть украинской территории, по мнению Киева, несправедливо «отняли».

Что до России, для нас подобные иски и меморандумы — не более, чем неприятный факт. Неприятен он тем, что Россию украинцы пытаются выставить «агрессором», и пытаются получить какие-то деньги с нашей страны. Но никаких серьезных последствий — политических и экономических — для Москвы действия Киева иметь не будут.

— Киев может попытаться получить компенсацию от России, подав иски в международные коммерческие суды?

— Коммерческие арбитражи рассматривают претензии к коммерческим субъектам, и в роли ответчика при этом действительно может выступать государство. Но надо понимать: речь должна идти именно о хозяйственном споре.

В нашем же случае речь идет о неких последствиях присоединения Крыма, которое Украина считает незаконным. Именно на этом основании Киев выдвигает претензии относительно ограничений в лове рыбы, или в недополучении прибыли от судоходства. Словом, юридическая природа спора здесь вовсе не хозяйственная, а политическая.

Раз так, такое дело не возьмется рассматривать ни один коммерческий арбитраж.

— В МИДе Украины это понимают?

— Думаю, это отлично понимает и Зеркаль, и глава украинского МИДа Павел Климкин, и в целом руководство «незалежной». Но, с точки зрения Киева, побаламутить воду все равно стоит. Раз так, Украина будет и дальше стучаться во все инстанции, в том числе судебные, лишь бы насолить Кремлю.