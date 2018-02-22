Воровство газа стало частью культуры Северного Кавказа

Газпром не оставляет попыток справиться с воровством газа на Северном Кавказе



Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин

Мало того, что жители этих республик в большинстве своем не считают нужным платить за потребляемые энергоресурсы, так они еще в массовом порядке делают врезки в трубопроводы. Почему на Кавказе воруют и что с этим можно сделать?

Совет директоров Газпрома поручил правлению компании разработать программу мероприятий по совершенствованию учета природного газа и снижению его потерь в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

При этом совет одобрил работу по совершенствованию системы учета расхода и снижению потерь газа, говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Причиной потерь газа в газораспределении стал «несанкционированный отбор газа, вмешательство в работу средств измерений и неудовлетворительное техническое состояние распределительных газопроводов».

«По итогам 2017 года 97% потерь газа приходится на регионы СКФО. Отмечено, что 2/3 сетей в округе принадлежат сторонним организациям или являются бесхозными», – рассказали в компании.

Республики Северного Кавказа отличает две серьезные проблемы – огромные долги по оплате газа и воровство энергоресурсов. В Ингушетии только за первое полугодие 2017 года был выявлен 501 факт незаконного отбора газа. Всего было похищено голубого топлива на 415 млн рублей.

За девять месяцев года потери газа в республике составили почти 250 млн кубометров или более половины от общего объема поставленного в регион газа. Правда, потери связаны не только с воровством газа, но и с изношенностью сетей.

Причем воруют там абсолютно все – от простых жителей до крупных бизнесменов.

Так, в Дагестане в первом полугодии было возбуждено 120 уголовных дел в связи с незаконными врезками в газопровод и хищением газа, ущерб оценивается в 44 млн рублей.

В половине случаев украденный газ использовался для отопления коммерческих помещений, почти в четверти – для отопления жилых помещений и приготовления пищи, в более 15% случаев – для отопления тепличных хозяйств и в 8% случаев – для производственной деятельности (пекарни, токарные цеха, обжиг кирпича).

Дагестан вообще наиболее проблемный регион в плане криминальной ситуации в ТЭК. За потребляемый газ платить здесь тоже не любят. За него платит всего треть населения и четверть теплоснабжающих компаний. Лишь госучреждения отличаются платежной дисциплиной.

«Проблема неплатежей за ресурсы и воровство газа на Северном Кавказе – это суть звенья одной цепи. Причины две. Во-первых, у населения низкие доходы, реальная экономика отсутствует, что выливается в высокий уровень криминализации и коррупции. Фактически во многом это феодальные территории, где постоянно приходится иметь дело с местными князьками, бандитами», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Вторая причина – очень высокий уровень газификации Кавказа. «Газификация была частью возвращения Кавказа в федерацию. Федеральный центр таким образом экономически притягивал эти регионы к себе», – продолжает Симонов.

Эти проблемы, кстати, касаются не только газа, а всех энергоресурсов.

«В электроэнергетике такая же история: никто не платит, постоянное воровство, врезки. Попытки действовать жестко – отключать неплательщиков – приводят к появлению автоматчиков. И все это далеко не про 90-е годы, все это происходит сейчас», – говорит директор ФНЭБ.

Что же может сделать Газпром для улучшения ситуации? «Компания может начать активнее работать с владельцами газопроводов, вводя санкции и штрафы за потери газа. Это заставит владельцев проводить модернизацию, следить за работоспособностью сетей и счетчиков, активнее искать точки утечки газа», – предлагает Богдан Зварич из ИК «Фридом Финанс».

Второй вариант – купить сети в собственность, что позволит Газпрому самому выявлять несанкционированный отбор. «Однако в этом случае компании придется искать средства на модернизацию сетей. И, конечно, негативным фактором выступает наличие бесхозных сетей, которые, скорее всего, Газпрому придется брать на себя в любом случае», – замечает Зварич.

Однако предыдущие меры, которые предпринимал Газпром, никакого результата не дали. Например, в 2016 году были созданы, а в 2017 году заработали пять новых региональных компаний, напрямую подчиненных «Газпром межрегионгазу» – в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ингушетии.

Также были попытки установить систему учета. Проводилась бурная кампания по выявлению должников, пытались взыскивать долги через суды. Однако газовые долги регионов не уменьшаются и фактов воровства газа меньше не становится.

«Это социальная проблема, которую одному Газпрому просто так не решить. Там нужно менять всю систему отношения к федеральным энергоресурсам. Население Северного Кавказа привыкло не платить за энергоресурсы. Это уже часть местной культуры. Они рассматривают все энергоресурсы как часть помощи из центра», – отмечает Константин Симонов.

Чтобы внедрить новую культуру отношения к газу, действовать надо жестко. «Здесь не реструктуризацию компаний надо проводить, а зачистку, спецоперации, как в Дагестане», – считает собеседник. Во-вторых, стоит заняться экономикой регионов.

«Если не будет экономического фундамента, то феодальные отношения так или иначе, но будут проскальзывать», – считает Симонов.

Отключать от газа или других энергоресурсов – один из вариантов борьбы с ворами и должниками. Однако на законодательном уровне нельзя отключать социальные объекты. Во-вторых, кампания по отключению энергоресурсов может запустить на Северном Кавказе протесты.

«Что центр будет с этим делать? Не исключаю, что центр позвонит Газпрому и попросит не отключать. Есть социальные и политические ограничения для таких мер, которые прекрасно понимают на Северном Кавказе и этим пользуются», – резюмирует собеседник.