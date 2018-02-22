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В Санкт-Петербурге появится Кольцевая линия метро

11:46 22.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Санкт-Петербурге разрабатывается проект строительства кольцевой линии метрополитена, аналогичной московской. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Георгий Полтавчннко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По предварительным оценкам, стоимость строительства Кольцевой линии метро составит порядка 300 млрд рублей.

Сейчас ведутся проектные разработки по первому участку ветки. В текущем году планируется завершить составление проекта перегона от станции «Большой проспект» до «Лесной». Другой участок — от «Лесной» до «Ладожской» будет спроектирован позже.

Точные сроки строительства Кольцевой линии не называются, ожидается, что это займет несколько лет. «Метро — приоритет в развитии транспортной инфраструктуры города», - добавил Полтавченко.

На сегодняшний день метро в Санкт-Петербурге насчитывает 5 линий, 7 пересадочных узлов, 67 станций, 74 вестибюля. Метро в Северной столице считается самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций. 

Темы: Санкт-Петербург, Метро в России
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 14:32
Гость: Bo 34

Когда ж до нас сие чудо дойдёт??? Мы 30 лет аж три станции пустили, и то на них подвижного состава не хватает.... Такими темпами, как в Москве и Питере- нам такого не видать, в этом веке уж точно. Волгоград -это не СТОЛИцы, провинция... вы уж как-нибудь сами-сами за свой скромненький бюджетик!!!!
22.02.2018, 12:21
Гость: D.D.

Ууу, - то ли еще будет в преддверии судьбоносных перевыборов!
(боюсь помыслить за президентских администраторов, но не исключено, что услышим и про коммунизм в отдельно взятой расеянии)
22.02.2018, 12:05
Гость: Альф

Реанимировали проект 70-х, который уже лет 15-20 должен был работать? Или новый, урезанный - там, смутно помнится, колечко захватывало Приморский район, а не Петроградскую сторону.
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