В Санкт-Петербурге появится Кольцевая линия метро

В Санкт-Петербурге разрабатывается проект строительства кольцевой линии метрополитена, аналогичной московской. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Георгий Полтавчннко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По предварительным оценкам, стоимость строительства Кольцевой линии метро составит порядка 300 млрд рублей.

Сейчас ведутся проектные разработки по первому участку ветки. В текущем году планируется завершить составление проекта перегона от станции «Большой проспект» до «Лесной». Другой участок — от «Лесной» до «Ладожской» будет спроектирован позже.

Точные сроки строительства Кольцевой линии не называются, ожидается, что это займет несколько лет. «Метро — приоритет в развитии транспортной инфраструктуры города», - добавил Полтавченко.

На сегодняшний день метро в Санкт-Петербурге насчитывает 5 линий, 7 пересадочных узлов, 67 станций, 74 вестибюля. Метро в Северной столице считается самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций.