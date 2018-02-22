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Дипломатов США не допустят к наблюдению за выборами в РФ

14:08 22.02.2018
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Американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами в России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации", - сказал Рябков.

"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", - добавил замминистра.

По его словам, "соответственно, вскоре после этого отказа МИД России официально уведомил посольство США в Москве о том, что на предстоящих у нас выборах дипломаты и сотрудники американских генеральных консульств в России допущены к наблюдению не будут".

"Но, еще раз повторяю, что это не относится к тем гражданам США, которые приедут к нам в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами", - подчеркнул Рябков.

В середине января источник в МИД РФ сообщил "Интерфаксу", что в ЦИК направлено предложение о том, чтобы лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах президента России.

Позже член ЦИК Василий Лихачев заявил, что Центризбирком рассмотрит предложение МИД и, скорее всего, согласится с ним. "Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения", - сказал он.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:23
Гость: blog2038

Отвечаю:
.
Начинали - 4 Демократа и 16 Республиканцев.
В финал вышли - 1 Демократ и 1 Республиканец.
Победил - 1 Республиканец.
22.02.2018, 17:33
Гость: Татьяна Алексеевна

Дохтур,а ЧТО написано ПЕРОМ,то НЕ ВЫРУБИШЬ топором...
22.02.2018, 17:33
Гость: Лука Лукич

США...территория перенесённая ..фашистким расизмом из страны Германия.. Ныне...русский допинг предлог..не цвет кожи..ты русский в газовую печь..из колонизированной.. Канады ...беглыми преступниками от бендеры..и Главное..ПРКУРАТОР...СОГЛАСЕН.....спрятатали гнилуюю
голову отупешего фашизма в сша... сфоткано...и сохранео можешь не чепятать
трусливый админ...............................
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