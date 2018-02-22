Дипломатов США не допустят к наблюдению за выборами в РФ

Американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами в России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации", - сказал Рябков.

"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", - добавил замминистра.

По его словам, "соответственно, вскоре после этого отказа МИД России официально уведомил посольство США в Москве о том, что на предстоящих у нас выборах дипломаты и сотрудники американских генеральных консульств в России допущены к наблюдению не будут".

"Но, еще раз повторяю, что это не относится к тем гражданам США, которые приедут к нам в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами", - подчеркнул Рябков.

В середине января источник в МИД РФ сообщил "Интерфаксу", что в ЦИК направлено предложение о том, чтобы лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах президента России.

Позже член ЦИК Василий Лихачев заявил, что Центризбирком рассмотрит предложение МИД и, скорее всего, согласится с ним. "Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения", - сказал он.