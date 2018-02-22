Офицерам Минобороны выдали защищенные телефоны за 115 тысяч рублей

Минобороны начало выдавать офицерам ключевого командного звена особо защищенные мобильные телефоны российского производства, пишут «Известия» со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Телефоны, стоимость каждого из которых составляет 115 тысяч рублей, получают офицеры с высшим допуском к секретности.

Аппараты М-663С «Атлас» изготовлены ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Они оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации.

Телефон работает в обычных сетях GSM с sim-картами «Мегафона» — единственного в России оператора, у которого есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией — около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев.

Минобороны, как сообщало РИА Новости, в 2015 году закупило 1000 телефонов М-663С «Атлас» по цене в 108,37 тысячи рублей за штуку. В 2016 году оборонное ведомство приобрело еще 700 таких телефонов.

Минобороны, как сообщалось ранее, разработало комплекс мер для предотвращения утечек информации. В частности были составлены правила пользования интернетом, согласно которым военным рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Также предполагается ограничить использование военными смартфонов. Вместо них, писал «Коммерсант», военным предлагают выдать кнопочные телефоны.