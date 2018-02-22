..Ветераны боевых действий могут получить 50-процентную льготу на оплату ЖКХ..

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о 50-процентных льготах на оплату услуг ЖКХ для ветеранов боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

"Проектом федерального закона предлагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в настоящее время подобным правом обладают только члены семей погибших ветеранов боевых действий.

"Вместе с тем, непосредственно ветераны боевых действий при жизни не имеют право на получение вышеуказанных мер социальной поддержки", — подчёркивают авторы законопроекта.