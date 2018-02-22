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Ветераны боевых действий могут получить 50-процентную льготу на оплату ЖКХ

11:18 22.02.2018
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Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о 50-процентных льготах на оплату услуг ЖКХ для ветеранов боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

"Проектом федерального закона предлагается предоставить ветеранам боевых действий дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в настоящее время подобным правом обладают только члены семей погибших ветеранов боевых действий.

"Вместе с тем, непосредственно ветераны боевых действий при жизни не имеют право на получение вышеуказанных мер социальной поддержки", — подчёркивают авторы законопроекта.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 16:05
Гость: А у чернобыльцев

по-тихому все льготы отнимают - вот уже и за жилищные услуги не платят, если посмел купить квартиру сам и за капремонт не платят и за вывоз мусора не платят. теперь тов.ВВП подписал закон и вот уже налог надо платить за 1 сотку (у меня их 7, а не 6 соток и не платил ведь до сего времени) и как радостно это по тв сообщают - типа благодетели... а направляли в зону радиации по приказу и до сих пор не приравняли к ветеранам боевых действий. не секрет, что ядерная война - тоже война, а это взрыв был ядерный.
22.02.2018, 15:51
Гость: фёдор

Дурная внешняя политика ВОЖДЯ ложится ,как всегда на плечи безмолвствующего народа.
22.02.2018, 15:42
Гость: коммуналка

..Ветераны боевых действий могут получить 50-процентную льготу на оплату ЖКХ..
* Правильная идея.., но вряд-ли пройдет.
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