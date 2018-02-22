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Греция выдала России одного из главарей преступной группировки

14:31 22.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Греция экстрадировала в Россию Артура Джиоева, одного из главарей преступной группировки Аслана Гагиева, члены которой обвиняются в убийствах более 60 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Джиоев был задержан в Греции в 2015 году. По версии Следственного комитета России, в группировке Гагиева он был ближайшим помощником главаря и координировал действия банд, входивших в состав ОПГ, а также лично принимал участие не менее чем в пяти убийствах.

Преступная группировка уроженца Грузии Аслана Гагиева (Джако) была создана в 2004 году, она насчитывала более 50 участников и действовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Членов банды обвиняют более чем в 49 преступлениях, в том числе в заказных убийствах более 60 человек. Среди их жертв были сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

Около 20 членов ОПГ получили длительные тюремные сроки, двое приговорены к пожизненному лишению свободы. Главаря банды Аслана Гагиева задержали в 2015 году в Австрии. В 2017-м суд удовлетворил запрос о его выдаче России, но пока Гагиев не экстрадирован.

Темы: Россия, Греция, Расследования в России, Следственный комитет России
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