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Россия и Аргентина пресекли контрабанду 389 килограммов кокаина

10:45 23.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти Аргентины сообщили о проведении совместно с Россией операции против наркоторговцев, которые собирались поставить в РФ 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы подозрительного багажа. В 12 чемоданах были найдены пакеты с кокаином общим весом в 389 килограммов.

Наркотик был заменен на муку, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз был отправлен в Россию, где в итоге были задержаны три человека, в том числе бывший сотрудник посольства.

В Аргентине были задержаны два человека, в том числе сотрудник полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк. Его задержали 21 февраля. Еще один участник преступной группы находится в розыске.

В России дело пока официально не прокомментировали. Источник в МИДе заявил ТАСС, что спецслужбы двух стран провели операцию по пресечению наркотрафика, и «как только станет возможным поделиться подробностями, это будет сделано».

Темы: Россия, Аргентина, Борьба с наркотиками в мире
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:14
Гость: Дык

Давно ли технический персонал стал дипломатоми? Хотя у вас все возможно. Дипломат - сантехник
23.02.2018, 18:09
Гость: Дык

"В Аргентине были задержаны два человека, в том числе сотрудник полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк"
И там прапорщиком пристроился !
Спрашивают прапорщика: "Сколько будешь служить? Пока ноги ходят? " Отвечает: "Нет. Пока руки носят. "
23.02.2018, 15:55
Гость: Дядя Вася

Эту статью на испанском давно разобрали по словам и перевели, после тупого хохляцкого вброса. Есть там и совместная операция и благодарность властей Аргентины. Не прокатило у хохлов . Но дураков жизнь ничему не учит, и они лезут с фейком.
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