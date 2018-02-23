Ток-шоу без драки – деньги на ветер

Российское телевидение взяло ещё одну планку – отныне в рукопашный бой на ток-шоу стали вступать телеведущие. ВИДЕО

22 февраля «героями» передачи «Место встречи» телеканала НТВ стали ведущий Андрей Норкин и украинский «политолог» Дмитрий Суворов.

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Оживленный спор Суворова и его немецкого оппонента Андреаса Маурера закончился тем, что Андрей Норкин ринулся на украинского «эксперта» в атаку и началась массовая потасовка. Как говорил классик – смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой.

Правда, в данном случае вместо протяжного орудийного воя в студий витал незамысловатый матерок, оперативно прерванный рекламой.

Казалось бы, после драки Н. Сванидзе и М. Шевченко в эфире «Комсомольской правды» удивить нас уже нечем, но Андрей Норкин показал, что есть у революции, пардон, мордобоя начало, нет у мордобоя конца. Когда врукопашную идут уже телеведущие, причем такие солидные и выдержанные, как Норкин, остается только догадываться, какое светлое будущее ожидает наше телевидение.

Самое удивительное во всей этой истории, так это причина, из-за которой так мощно вскипел возмущенный разум у участников ток-шоу.

Обсуждение украинской тематики уже настолько всем надоело за прошедшие четыре года, что, казалось бы, и ругаться участникам должно быть лень. Потому что уже говорено-переговорено всё и вся. И Порошенко в миллионный раз обсудили и высмеяли, и украинскую армию, и Раду, и постмайданных персонажей.

Эта тема настолько всех достала, что многие сразу же переключают канал, когда видят очередное обсуждение Украины. Которая банально надоела хуже горькой редьки. Но нашим телеканалам, кроме как об Украине, Сирии и санкциях говорить больше не о чем, вот и мусолят заезженную до дыр украинскую пластинку в миллионный раз. Отчего рейтинги, понятное дело, не растут.

Не надо быть гением, чтобы понять следующее – для роста рейтингов необходимы яркие личности. Желательно с сумасшедшинкой. А ещё лучше – полные неадекваты и, само собой – русофобы.

Свидомый громадянин Дмитрий Суворов, проходящий по разряду «политологов», всем этим критериям соответствует полностью. Орёт и возмущается громко, Россию искренне ненавидит и, как показали вчерашние события, не прочь очертя голову броситься в драку.

То ли случайно, то ли нет, но так получилось, что очередное обсуждение противостояния в Донбассе сразу же вылилось в обмен любезностями, градус дискуссии очень быстро повысился до критического, после чего обычно выдержанный Андрей Норкин ринулся на Суворова.

Последний оперативно снял очки и был готов дать обидчику отпор, но окружающие смогли погасить конфликт в начальной стадии. Однако кое-какой ущерб противоборствующие стороны все же понесли: Норкин поскользнулся и упал, попутно сделав подсечку ассистентке, а Суворов при выходе из студии был уже без очков. Которые, похоже, пополнили мартиролог пострадавшей в разборках оптики, вслед за несчастными очками Николая Карловича Сванидзе.

Но ничего, Суворов наверняка неплохо зарабатывает на российских ток-шоу, поэтому понесенный ущерб для него незначительный. Главное, свое дело он сделал – рейтинг поднял.

Кстати, о зарплатах приглашенных гостей. Украинский видеоблоггер Анатолий Шарий обнародовал гонорар другого украинского политолога – Вячеслава Ковтуна. За три часа телеэфира этот эксперт широкого профиля получает 25 000 рублей. Как известно, Ковтун появляется в эфире чуть ли не ежедневно и по несколько раз, поэтому остается только догадываться, как озолотили его федеральные телеканалы за те годы, что он ударно пахал в России.

Немало денег заработал и тот же Суворов, ведь он так же является частым гостем разнообразных ток-шоу. Причем, судя по его лицу, работа ему в кайф. Он совмещает приятное с полезным – выливает на Россию ушаты помоев, причем не стесняясь в выражениях, и ещё получает за это деньги. Неплохие деньги.

Такие, о которых не могут мечтать большинство работающих россиян. Ведь подобными ставками – 10-15 тыс. рублей за сеанс - могут похвастать только элитные проститутки. Это вам не какая-то там среднестатистическая российская зарплата в 37 000 рублей в месяц. И даже не средняя московская зарплата.

Подобного рода эксперты и политологи, если поднапрягутся и, что называется, карта ляжет, запросто могут зарабатывать по полмиллиона-миллиону рублей в месяц, в зависимости от степени «звездности». За такие деньги они даже готовы терпеть не самое гуманное с собой обращение, ведь в цеевропейской Украине им не светит и треть подобных сумм.

Но вернемся к боям без правил в телестудиях. Очень скоро формат драк на ток-шоу будет расширен удивительной инновацией: подравшиеся всё на той же передаче «Место встречи» польский «эксперт» Т. Мацейчук и главный редактор портала PolitRussia Руслан Осташко решили продолжить выяснение отношений в ринге. Придав мордобою, так сказать, вид спортивного мероприятия. Остается только позавидовать тому телеканалу, который будет транслировать этот «бой века» – рейтинги ему гарантированы.

Впрочем, нашим телевизионщикам не стоит останавливаться на достигнутом. Надо однозначно расширять горизонты. Отчего бы не пригласить в студию представителей сирийской умеренной, и не очень, оппозиции? Или афганских моджахедов с сомалийскими пиратами? А чем телевизионщикам не нравятся представители колумбийских и мексиканских наркокартелей?

Вы только представьте, в какую эпическую битву выльется попытка дать кому-нибудь из них по фейсу! А какие рейтинги будут?!

Мир необычайно разнообразен, и не стоит зацикливаться на одной Украине. Сколько ни устраивай драки, но эта тема давно выглядит, как пресловутая осетрина второй свежести. Главное ведь – рейтинги, поэтому надо прекращать топтаться на одном месте, а то скоро ток-шоу на украинскую тематику прекратят смотреть даже слабоумные.

В целом же наше телевидение остается только поздравить. Верной дорогой идете, товарищи, ещё немного, ещё чуть-чуть - и дно будет достигнуто. Когда в драку лезут уже телеведущие, близость дна более чем очевидна.

Программа «Окна» давно закрыта, но дело её живет и побеждает.