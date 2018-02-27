«Чубайс, который вроде бы находится в тени, проявил колоссальную властную силу, поставив и себя, и свою корпорацию над законом»

Меламед и Понуров освобождены судом от ареста; какова здесь роль Чубайса? Для чего вообще нужны Генпрокуратура, Счётная палата, Следственный комитет России?

21 февраля 2018 года Мосгорсуд отказался продлевать избранную ранее меру пресечения (домашний арест и ношение электронного браслета) обвиняемому в растрате 225 миллионов рублей бывшему главе «Роснано» Леониду Меламеду. Это касается и другого фигуранта уголовного дела Святослава Понурова. Суд также признал законным возврат в Генпрокуратуру РФ дела о хищениях в «Роснано» для устранения ошибок в обвинительном заключении. С этим решением надзорное ведомство не согласилось, однако суд ходатайство прокуратуры не удовлетворил.

Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

22 февраля с экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова судебные приставы сняли электронные браслеты.

Напомним, что предшествовало этому решению суда. 24 ноября 2017 года Чубайс пришёл в суд и поведал свою версию всего произошедшего. Само дело связано с тем, что Меламед привлёк к сотрудничеству с «Роснано» для консультации собственную компанию «Алемар». Никакой необходимости в этом, по мнению Генпрокуратуры и Следственного комитета, не было, тем не менее 225 миллионов рублей Меламед как бы подарил сам себе, переведя деньги со счетов «Роснано» «Алемару» за фиктивные услуги. Есть мнение, что это «золотой парашют», потому что Меламед уходил тогда со своей должности в «Роснано».

И 24 ноября прозвучали интереснейшие высказывания Чубайса. «Вы не видели в этом конфликта интересов?» — уточнил один из обвинителей. Чубайс ответил поразительно: «Я сказал ровно противоположное, я увидел конфликт и именно поэтому вынес вопрос на обсуждение». То есть, переводя на русский язык, Чубайс знал, что это, скорее всего, преступление и именно поэтому пошёл на него.

И ещё один перл от Анатолия Борисовича. На вопрос гособвинителя о том, поддерживает ли Чубайс связь со сбежавшим в Лондон обвиняемым Малышевым, глава «Роснано» ответил: «Поддерживаю». «Известно ли вам, где он находится?» — поинтересовалась прокурор. «Это ваша работа его искать» — ответил Чубайс.

Чубайс, который сейчас вроде бы находится в тени, проявил колоссальную властную силу, поставив и себя, и свою корпорацию, и своих подельников над законом. Иногда он кажется единственным из всех «эффективных менеджеров» непотопляемым, несменяемым, неподсудным.

Но я верю в то, что есть законы общественного развития. И Чубайс подчиняется им точно так же, как любой другой из нас. То, что он в какой-то момент истории оказался на сцене единственным или главным танцором, то, что с ним связаны коробки из-под ксерокса, семибанкирщина, приватизационные чеки, не состоявшийся, но практически осуществлённый запрет Компартии, оголтелая, кровавая приватизация, которая привела ко всем известным последствиям — это связано не с его персональной одарённостью.

Хотя, безусловно, он один из самых толковых российских капиталистов. Впрочем, формально какой он капиталист — он госслужащий. Он всегда был оператором процесса, он всегда создавал среду, в которой все прочие капиталисты могли бы участвовать. А сам он был лишь чиновником, он представлял интересы, как ни парадоксально, государства.

Но это ещё раз подчёркивает, кому государство принадлежит. Оно не принадлежит народу — это государство Чубайса, это государство капиталистов, созданное капиталистами для себя.

Пешка или Сальери, злой гений или кукла? Мы видим, как вырождается класс капиталистов. Как все остальные классы, как деградирует рабочий класс, как примитивизируется массовое сознание каждого из нас, наше общее массовое сознание — точно так же вырождаются и капиталисты. Вчерашние и позавчерашние капиталисты, те самые, которые ложились костьми за объекты собственности в первом, втором, третьем переделе, хотя бы были выпускниками советской школы, хоть чего-то из школьной программы знали.

Сегодняшние, приходящие им на смену уже четвёртой итерации, четвёртой дистилляции барыги гораздо больше напоминают обезьяну. На этом фоне Чубайс действительно начинает выглядеть выдающимся человеком, но и он мне кажется лишь щепкой в той бурной реке, которая разрушала здание советского государства.

Как я представляю себе процесс? В этом легко увидеть теорию заговора. Мы знаем, что в середине 80-х была сформирована (очевидно, не сама собой сформировалась) группа молодых, способных, «продвинутых», как сказали бы сегодня, экономистов в Ленинграде. Эта группа по партийной и, видимо, не только по партийной линии была отправлена набираться ума-разума за границу в известные австрийские и не только австрийские институты, где создавалась программа по переведению советской социалистической экономики на новые рельсы.

Это была кульминация той эпохи, когда партийными боссами и наделёнными совершенно другими полномочиями и обязанностями руководителями, входившими в организацию, известную нам как «Вооружённый отряд партии», разрабатывался план по «конвергенции двух систем». План приведения капиталистического и социалистического миров к некому общему знаменателю, некой срединной величине, которая исключала бы необходимость взаимного ядерного уничтожения и позволила бы Советскому Союзу постепенно мимикрировать в сторону «социализма с человеческим лицом» — была и такая идиома.

«Младореформаторов» подбирали ведь не просто так. И обратите внимание: все они, кто группировался на ранних фотографиях начала 90-х вокруг таких известных деятелей перестроечной и постперестроечной поры, как, допустим, Собчак — и Кудрин, и Медведев, и все остальные, — они в одной шеренге, никуда не делись, все у власти. И все они так или иначе причастны к разработкам первых программ по реформированию плановой социалистической экономики.

Я подозреваю, что они были далеко не кардиналами той игры. Они были теми необходимыми винтами, креплениями, приводными ремнями, которые позволили вчерашней обуржуазившейся партийной и силовой элите Советского Союза перевести её бюрократическое влияние в собственность. И эта трансформация, этот переход состоялись. И историческая роль чубайсов на сцене была исполнена сполна.

Конечно, многим кажется, что они являлись составителям этой роли, что они писали себе либретто сами, что они являются авторами сценария. Но мне кажется, что конкретного автора у этого сценария не было и быть не могло. Сценарий этот был написан самой эпохой, которая предопределила распад Советского Союза и перерождение его политической партийной элиты, её овеществление, обуржуазивание. И все те катастрофические процессы, которые сегодня ассоциируются с именем немногих людей — Чубайса, Ельцина или Горбачёва, — в действительности, конечно, имеют более сложное происхождение, более сложную природу.

И бороться исключительно с Чубайсом, ненавидеть исключительно Чубайса, сделать соломенное чучело Чубайса и сжечь его - абсолютно бессмысленно. Нужно воспринимать и Чубайса, и чубайсов как часть общественной силы, общественного явления, которое имеет научное объяснение, которое имеет происхождение, которое имеет начало. И я абсолютно убеждён, что будет закономерный конец.

Особенности, конечно, у Чубайса есть — например, особенная наглость. Здесь он отличается даже от самых хамоватых коллег и подельников. Например, когда он заявляет суду, что «я сам принимал решения, которые вменяют Меламеду как преступные», или «это ваша работа искать Малышева». Примеров такой наглости — море. Не объясняется ли это тем, чем объясняется и наглость нынешних укронацистов? Просто тот большой босс, который стоит за спиной Чубайса, предполагает его полную неприкасаемость.

Этот босс называется «капитал». Представителем этого босса Чубайс является в полной мере. И он абсолютно уверен, что ему ничего не угрожает. С другой стороны, мы знаем, что в российской истории было немало таких уверенных людей, которые бравировали, которые испытывали чувство куража, которые действовали вопреки приличиям, которые искушали судьбу и в конечном счёте за это поплатились — и из числа «одноклассников» Чубайса. За некоторых из них он вступался — и безрезультатно вступался. Особенно последние судебные процессы нам должны это напомнить.

Есть ли границы у этого безрассудства, у такой вопиющей наглости? Я думаю, что однажды эти границы будут положены. Но не потому, что поднимется народная волна возмущения и появится какой-нибудь очередной мститель, человек, желающий призвать к ответу — нет. Чубайсы, как показывает история не только в нашей стране, забывают о чувстве самосохранения. Чувство страха, ощущения реальности позволяет капиталистам (и не только капиталистам) адекватно оценивать имеющиеся вызовы и противоречия, в которых капиталисты вынуждены существовать. Но в какой-то момент такая разгулявшаяся, разыгравшаяся акула просто перестаёт чувствовать дыхание уже подросших и возмужавших соседних акул, которые давно засматриваются на её тело и на её шею.

Поэтому, я думаю, что опасаться Чубайсу нужно таких же чубайсов, тех, кого он вырастил сам. Рано или поздно он погибнет (в фигуральном смысле, конечно, не в прямом) от руки тех, кого вырастил сам. Не случайно сейчас начались парадоксальные, чудовищные, казалось бы, из уст Чубайса разговоры о роли православия и национализма в развитии современной России.

Наряду с тем, что мы сейчас обсуждаем, не так давно громкой новостью стали откровения Чубайса в интервью РосБизнесКонсалтингу по поводу того, что национализм имеет вполне конструктивную и необходимую для России природу, он в повестке дня. И то же самое касается православия как присущей России идеологической концепции. И та, и другая концепция не противоречит чубайсовскому мировосприятию, как выяснилось в январе 2018 года.

Надо заметить, что многих, если не всех, сегодняшних предпринимателей (и либерального, компрадорского свойства, ориентирующихся на Илона Маска, мечтающих хранить все свои яйца за границей, и предпринимателей посконного типа, держащих яйца в корзине домашней) объединяет то, что условия для их появления созданы приватизацией. Взращены тем самым сводом законов, в разработке которых принимал участие Чубайс.

Ведь смысл приватизации состоял в том, чтобы не допустить коммунистического реванша. Для того, чтобы исключить изменение отношений собственности, невзирая на потери человеческие или материально-технические, исключить любую, даже малейшую вероятность того, что идеи социализма и коммунизм вновь восторжествуют в России.

Чубайс абсолютно точно понимает смысл политэкономии, что бы он ни говорил, он прекрасно знает, что именно базис определяет всё, что находится сверху — а не наоборот. Именно изменив базис, проведя разгульную, жестокую приватизацию, он рассчитывал изменить надстройку. И он добился этого. Мы из комментария в комментарий обсуждаем с вами то одно, то другое проявление этой надстройки — мальчиков из Уренгоя, спортсменов под белым флагом, ломоносовских депутатов, которые, в сущности, являются результатом реформаторского труда Чубайса и таких, как Чубайс.

Да, надстройка изменилась. Но сам Чубайс не помолодел от всего происходящего. Так же, как любое другое явление природы. Чубайс знает, что он конечен. И на смену ему придут другие — молодые, выращенные им. И другие молодые, которые тоже выращены в среде, созданной им — но ненавидят его. И будущее будет определяться в столкновении этих молодых сил, которые одухотворены как в ненависти своей к Чубайсу, так и в приверженности к его ценностям, тому, что Чубайс сделал в начале 90-х.

О нашей системе госуправления в целом. Ведь против решения Мосгорсуда протестовала Генпрокуратура, она писала официальные документы, но они не были учтены судом. То есть прокуратуре показали на её место рядом с Чубайсом.

Также существует у нас организация, которая рассматривает финансовые злоупотребления — Счётная палата. И каждый год Счётная палата, даже при такой тихой, почти незаметной Голиковой, а тем более при предыдущих руководителях, демонстрирует нам просто какой-то кошмар и ужас, который происходит на поле «Роснано». Скажу лишь, что государство напрямую закачало в корпорацию «Роснано» сотни миллиардов рублей. Только за период с 2007 по 2012 год — 196 миллиардов рублей. А Чубайс гордится тем, что он вышел на прибыль в последние три года. Но прибыль в районе нескольких миллиардов рублей, а закачано на порядки больше.

То есть речь идёт не просто об убытках, а о чёрной дыре. И совсем недавно Голикова в своём стиле, скромненько возмутилась — «почему «Роснано» за убыточные проекты начисляет своим сотрудникам огромные миллиардные премии?» И знаете, что ответил Чубайс? «Премии могут выплачиваться и за реализацию убыточных проектов. Такие выплаты могут быть полезны для мотивации занятых в проектах специалистов».

Очередной перл повышенной наглости от Анатолия Борисовича. И в обществе рождается такое впечатление: «Голикова что-то Чубайсу сказала, он ей нагло ответил. Кто победитель? Всё очевидно. Для чего тогда вообще нужны Генпрокуратура, Счётная палата, Следственный комитет России и прочее, если они являются пустой говорильней?»

Эти структуры выполняют волю господствующего класса. И будет странно, если этот господствующий класс в какой-то момент сам начнёт страдать от своих инструментов, которые им созданы, им прописаны, им полностью регламентируются. И воплощением воли господствующего класса является человек, которого мы обсуждаем. То, что он ведёт себя так демонстративно, так безбоязненно, лишь должно укрепить всех в понимании, что эта система создана ими и для них, она является их правосудием — для них и больше ни для кого.

И поэтому взывать, апеллировать, возмущаться, удивляться — это неверно. Правильно (по крайней мере, на этом этапе) осознать, почему так происходит, и отбросить иллюзии. Чем больше мы удивляемся, тем больше верим в глубине души, что должно быть по-другому. Ведь это же суд, это же прокуратура.

В Советском Союзе суд, прокуратура, органы дознания, следствие, исполнение наказаний — всё это находилось в руках правящего класса. Класс был другой. И в этом вся суть, и больше к этому добавить нечего. И убавить нечего. Только в этом объяснение того, что нас раздражает и возмущает.

Я могу ещё не один и не два раза повторить — «какой он нехороший человек!» Он не нехороший человек, он естественный человек для этих исторических обстоятельств.

А Счётная палата затем и нужна власти, что она ширма, придуманная, чтобы распространялись иллюзии, чтобы создавалось ощущение, что есть некая высшая справедливость, которая одинаково справедлива и к сирым с убогими, и к тем, кто «право имеет». В действительности это всего лишь декорация. А хозяин театра Карабас Барабас — это не конкретный человек, это капитал, тот самый, о котором мы с вами много раз вспомнили за сегодняшний разговор.

Что касается конкретных трат на развитие нано-технологий в нашей стране, напоследок я хотел бы сказать: мы имели, работая над фильмом «Последний звонок» в последние месяцы, возможность пообщаться с человеком, который на несколько голов или туловищ компетентнее Чубайса в вопросах науки и в вопросах нано-производства, с академиком Алфёровым. Советую найти в интернете наше с ним интервью, мы опубликовали его полностью. Там Алфёров говорит правду о том, какие «успехи» достигнуты Чубайсом на ниве «Роснано».