В Дагестане начались задержания высокопоставленных силовиков

Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан в субботу, 24 февраля, задержали полковника управления уголовного розыска Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подтасовке финансовой отчетности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал РБК источник в МВД, информацию подтвердил источник в правительстве республики.

Источники издания сообщили, что проверки пройдут во всех силовых ведомствах республики.

В то же время в сообщении на сайте регионального управления полиции говорится, что оперативники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявили факт финансовых нарушений.

«Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку», — говорится на сайте ведомства. Имена правоохранителей, подозреваемых в преступлении, не называются.

Источники РБК не назвали имя второго сотрудника полиции, в отношении которого проводится служебная проверка. Также неизвестно, задержан ли второй подозреваемый.