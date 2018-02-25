]]> ]]>
Главная В России Новости

В Дагестане начались задержания высокопоставленных силовиков

12:22 25.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан в субботу, 24 февраля, задержали полковника управления уголовного розыска Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подтасовке финансовой отчетности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал РБК источник в МВД, информацию подтвердил источник в правительстве республики.

Источники издания сообщили, что проверки пройдут во всех силовых ведомствах республики.

В то же время в сообщении на сайте регионального управления полиции говорится, что оперативники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявили факт финансовых нарушений.

«Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку», — говорится на сайте ведомства. Имена правоохранителей, подозреваемых в преступлении, не называются.

Источники РБК не назвали имя второго сотрудника полиции, в отношении которого проводится служебная проверка. Также неизвестно, задержан ли второй подозреваемый. 

Темы: Дагестан, Борьба с коррупцией в России, Правоохранительные органы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2018, 21:15
Гость: Ибрагим аки Алекс 203

А вы пррообовали?
25.02.2018, 21:10
Гость: СУВОРОВА

Всему своё время, люди должны были наесться сникерсов, на которые польстились в 90 е.
25.02.2018, 16:47
Гость: КрымНаш?

Даёшь референдум по воссоединению с Азербайджаном!
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.