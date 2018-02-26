Новый российский авианосец: быть или не быть?

В Интернете развернулись ожесточенные дискуссии между сторонниками и противниками развития отечественного авианесущего флота



Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Фото с сайта wikimedia.org

Споры невольно спровоцировал начальник НИИ кораблестроения при Минобороны России адмирал запаса Николай Максимов. Бывший командующий Северным флотом, руководящий сегодня разработкой перспективной военно-морской техники, в интервью телеканалу «Звезда» рассказал об уже разработанном проекте нового российского авианосца.

Серьезных новостей о работе над созданием современных отечественных авианесущих комплексов в средствах массовой информации не появлялось уже около года, и поэтому данная тема по принципу «с глаз долой – из сердца вон» временно перестала будоражить экспертов и просто любителей порассуждать на военные темы. Посему заявление Максимова в «профильных» интернет-сообществах имело эффект разорвавшейся бомбы.

Собственно, в оглашенных адмиралом параметрах перспективного авианосца нет ничего шокирующего. Комплекс предполагает наличие как трамплина, так и разгонного устройства. Наравне с многоцелевыми истребителями он сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного обзора.

В целом же новый корабль будет примерно в два раза больше, чем единственный российский авианосец (или, вернее, тяжелый авианесущий крейсер), находящийся сегодня в строю, - «Адмирал Кузнецов».

Принципиально все это было понятно еще три года тому назад, когда был презентован концепт авианосца, разработанный ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (Санкт-Петербург).

Сенсация заключается в том, что директор НИИ кораблестроения при Минобороны рассказывает о готовом проекте, и из его слов можно сделать косвенные выводы о том, что принципиально вопрос строительства авианосца, скорее всего, уже решен.

Это и взбудоражило критиков, громогласно назвавших подобные начинания пустой тратой денег в связи с тем, что авианосцы, во-первых, якобы «морально устарели», а, во-вторых, являются «средством агрессии», которое миролюбивой России, мол, не нужно. Давайте попробуем разобраться с их доводами.

О «морально устаревших» авианосцах в свое время говорили как российские, так и... американские эксперты. Например, в Washington Post в 2016 году вышел материал, в котором приводились выводы сотрудников Центра новой американской безопасности, свидетельствующие о том, что эра военного преимущества за счет авианосцев близится к завершению.

Американские военные специалисты объясняли, что Россия и Китай так далеко шагнули в разработке противокорабельного оружия, что смогут топить большие корабли на раз-два, а значит – содержание дорогостоящего авианесущего флота оказывается нерентабельным.

Выводы сотрудники ЦНАБ сделали достаточно любопытные – они не предложили помириться с Москвой и Пекином, а потребовали вкладывать больше денег в разработку перспективных систем вооружения.

Другие эксперты, правда, сразу же заявили о том, что для удара по авианосцу от него нужно находиться достаточно близко, причем желательно не в одиночку, так как система ПРО авианосной ударной группы (АУГ) с большой долей вероятности обезвредит часть выпущенных по кораблям ракет. Поэтому хоронить авианосцы – пока рановато. Но главное здесь все-таки другое.

Если Россия и Китай с одной стороны и США – с другой дойдут до взаимного уничтожения флотов, то, скорее всего, применением обычных вооружений дело, к сожалению, не ограничится. Поэтому на данном этапе развития вооруженных сил угроза РФ или КНР от американских АУГ скорее гипотетическая.

Однако сами же американцы кричат об идущей по всему миру «гибридной» войне (которую Вашингтон, впрочем, и развязал). И вот в этом контексте огульно критиковать авианосцы автор этих строк не стал бы.

Эксперты уже неоднократно говорили о том, что одной из самых больших сложностей при организации российской операции в Сирии стала логистика. Переброска в Восточное Средиземноморье войск стоила России просто титанических усилий.

Запад был даже шокирован тем, что Москва смогла в принципе приступить к «умиротворению» террористов так быстро. Но это Сирия, которая находится, по сути, не так далеко, в которой и без того был расположен наш пункт материально-технического обеспечения, и в которой удержался при власти дружественный нам лидер.

А теперь давайте смоделируем банальные ситуации, в которых нам так не везет. Например – ситуацию свержения в какой-то удаленной стране (где российские специалисты строят АЭС или добывают нефть) дружественного нам президента или премьера экстремистами.

Свергнутый союзник (законный глава государства) просит о помощи, жизни наших специалистов под угрозой, а в проекты на территории страны вложены миллиарды долларов. Расстояние же - не пару тысяч километров, а десять. Либо даже пятнадцать. Что делать?

Или другая ситуация. В некоей далекой стране пришла к власти хунта, которая начала массово топить в море российских гражданских моряков. Закроем на это глаза? Или вмешаемся? Если да, то как?

Подобные стечения обстоятельств можно моделировать сотнями. И отвечать на подобные вызовы, не имея современных авианосцев, - тяжело. Возможно, нам и не нужно 10 -11 авианосных ударных групп, как США. Но хотя бы пару авианесущих кораблей (плюс как минимум столько же вертолетоносцев) нам иметь было бы очень неплохо. И если министерство обороны настроено в данном вопросе решительно – то остается только пожелать ему удачи.