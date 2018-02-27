Аэроэкспрессы в Шереметьево могут вернуть на Савеловский вокзал

Терминал «Аэроэкспресса» в аэропорт «Шереметьево» может вернуться на Савеловский вокзал, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей РЖД.

Причиной этого является реализация проекта «Московские центральные диаметры», который предусматривает организацию сквозных перевозок между разными направлениями Московской железной дороги через центр города.

«В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления аэроэкспресс с Белорусского на Савеловский вокзал», - рассказали в РЖД.

Кроме того планируется, что «Аэроэкспресс» будет делать остановку на пересечении с Московским центральным кольцом и, возможно, на платформе Шереметьевская. «Таким образом, привлекательность этого сервиса для пассажиров повысится, время в пути вырастет незначительно, интервал движения сохранится — один раз в 30 минут», - пояснили в РЖД.

Отмечается, что поезда в аэропорт «Шереметьево» с Савеловского вокзала начали курсировать с 2008 года, но в 2009 году точка отправления поездов была перенесена на Белорусский вокзал.