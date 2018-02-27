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Аэроэкспрессы в Шереметьево могут вернуть на Савеловский вокзал

15:01 27.02.2018
Фото с сайта gogomoscow.ru
Фото с сайта gogomoscow.ru
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Терминал «Аэроэкспресса» в аэропорт «Шереметьево» может вернуться на Савеловский вокзал, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей РЖД.

Причиной этого является реализация проекта «Московские центральные диаметры», который предусматривает организацию сквозных перевозок между разными направлениями Московской железной дороги через центр города.

«В связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления аэроэкспресс с Белорусского на Савеловский вокзал», - рассказали в РЖД.

Кроме того планируется, что «Аэроэкспресс» будет делать остановку на пересечении с Московским центральным кольцом и, возможно, на платформе Шереметьевская. «Таким образом, привлекательность этого сервиса для пассажиров повысится, время в пути вырастет незначительно, интервал движения сохранится — один раз в 30 минут», - пояснили в РЖД.

Отмечается, что поезда в аэропорт «Шереметьево» с Савеловского вокзала начали курсировать с 2008 года, но в 2009 году точка отправления поездов была перенесена на Белорусский вокзал.

Темы: Аэропорт Шереметьево, «Аэроэкспресс», ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 20:47
Гость: ЕГЭ шагает по России в центральном направлении

Вы кончайте урезонивать власть " Новой медведевской России ", своими провокационными вопросиками. Раз есть такая программа, значит есть и центральные диаметры, московские....
А без шуток, видимо если бы мэр знал геометрию средней школы на должном уровне, то он бы разрабатывал космические корабли или хотя бы швейные машинки, а не торчал на общественной работе карьериста.
Они там все в мэрии центральные карьеристы, у них и диаметры центральные.
27.02.2018, 17:20
Гость: Не может

не центральный диаметр называется хорда
27.02.2018, 16:50
Гость: Глупость несусветная.

Во-первых, на Савеловский вокзал неудобно ехать на метро.
Во-вторых, он маленький и грязный.
В-третьих, на той же станции метро находится Савеловский рынок, поэтому постоянные толпы людей.
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