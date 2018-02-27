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Минтруд согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

11:31 27.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтруд пересмотрит перечень запрещенных для женщин профессий, пишет «Интерфакс».

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, ряд профессий, разумеется, должны быть убраны из данного перечня, так как условия труда изменились в лучшую сторону. Однако решать, какие профессии станут разрешенными для женщин, будет государство, а не работодатели.

Ранее РЖД выступили с предложением о пересмотре перечня работ, где запрещается использование труда женщин. Они предложили, чтобы такие перечни создавали сами работодатели по согласованию с профсоюзами. В частности, в РЖД отметили, что согласно действующим правилам женщинам запрещено занимать должность машиниста или помощника машиниста, в то время как в авиации подобных запретов нет.

Действующий перечень запрещенных для женщин профессий, которые относятся к ряду вредных производств и отраслей, был утвержден в 2000 году правительством РФ.

Темы: Женщина в современном мире, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 17:33
Гость: все напряглись,думают

На первом месте политика,а далее по п...
27.02.2018, 14:26
Гость: gvozd

список запрещенных для женщин профессий
--
пример работы агентов влияния педосатанистов..
НЕТ никаких запрещенных профессий.
есть профессии Признанные Вредными для женского здоровья.
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