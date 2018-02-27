Минтруд согласился пересмотреть список запрещенных для женщин профессий

Минтруд пересмотрит перечень запрещенных для женщин профессий, пишет «Интерфакс».

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, ряд профессий, разумеется, должны быть убраны из данного перечня, так как условия труда изменились в лучшую сторону. Однако решать, какие профессии станут разрешенными для женщин, будет государство, а не работодатели.

Ранее РЖД выступили с предложением о пересмотре перечня работ, где запрещается использование труда женщин. Они предложили, чтобы такие перечни создавали сами работодатели по согласованию с профсоюзами. В частности, в РЖД отметили, что согласно действующим правилам женщинам запрещено занимать должность машиниста или помощника машиниста, в то время как в авиации подобных запретов нет.

Действующий перечень запрещенных для женщин профессий, которые относятся к ряду вредных производств и отраслей, был утвержден в 2000 году правительством РФ.