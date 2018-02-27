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Путин подписал указ о расширении полномочий ФСО

16:07 27.02.2018
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Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Как пишет "Интерфакс", отныне ФСО наделена полномочиями по информационному противоборству, в том числе обнаружению, предупреждению и ликвидации хакерских атак на российские информационные ресурсы.

Согласно указу, Положение о ФСО в части полномочий службы дополняется пунктом следующего содержания: "участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".

Кроме того, ФСО предоставляется право принимать меры по защите персональных данных и давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Еще одним нововведением является то, что ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны. Также ФСО получает полномочия по организации и осуществлению "в соответствии с законодательством Российской Федерации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ".

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Федеральная служба охраны РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 18:33
Гость: SL

Как же прстипутка боится за свою никчемную пятую точку?!!!
27.02.2018, 17:44
Гость: наталья

\\\ФСО теперь может не только организовывать, но и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб\\\ - это что? Готовить иностранных разведчиков для работы в России? Я или что-то не понимаю в этой жизни, или России готовят полную ж...Причем официально.
27.02.2018, 17:36
Гость: Бгггггггггггггг

Не ожидали ФСОшники, что с баграми и огнетушителями бегать начнут.
Что-то Вовик "обсдаваться" стал...
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