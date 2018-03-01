«В чем главная интрига президентской кампании 2018 года?»

Президентская кампания довольно серьезно отличается от тех, что мы видели в последние годы

Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов в эксклюзивном интервью KM.RU комментирует ход президентской кампании.

© KM.RU, Кирилл Зыков

- Мы видим, что эта президентская кампания довольно серьезно отличается от тех, что мы видели в последние годы. Имеет место гонка среди восьми кандидатов, причем у основного соперника действующего главы государства - у Павла Грудинина - есть сразу два конкурента, действующих на том же электоральном поле. Такого у нас не было давно, и оба воздействуют на разные группы электората, которые бы могли потенциально поддержать Грудинина.

Я говорю о Бабурине, и для нас это вдвойне обидно, ведь раньше он сотрудничал с нашей партией (КПРФ – Прим. KM.RU). Фактически он отрабатывает по той части повестки, которая есть у Грудинина, ведь национально-патриотические силы изначально поддержали Грудинина. А Бабурин как бы заявляет: «Я тоже националист, и зачем вам поддерживать Грудинина?»

Это обращение к тем людям, которые в меньшей степени склоняются к левым идеям, а являются умеренными националистами.

Что касается «Коммунистов России», то они даже на региональных выборах не всегда могли собрать должное количество подписей, но сейчас без проблем зарегистрировали Максима Сурайкина. Он апеллирует к левым, к тем, кого по каким-то причинам не устраивает Грудинин, и к тем, кто, возможно, не очень хорошо понимают ситуацию. Использует он практически те же образы, что и Грудинин. Думаю, их задача оттянуть полпроцента от потенциального результата Грудинина, максимум один процент. Вскоре мы узнаем, удастся ли им это.

Практически все опросы в Интернете, которые доступны любому человеку, показывают, что в Интернете Грудинина знают, и интернет-аудитория хорошо к нему относится. Здесь Грудинин набирает и 20%, и 50%, и даже 60%, а иногда и до 70%. Это хорошо, но нужно понимать, что люди, активно проявляющие себя в Интернете, это довольно политизированная часть нашего общества.

Денис Парфенов. Фото с сайта ru.wikipedia.org

К сожалению, это меньшая часть населения, их – порядка 20%, и если среди них многие поддерживают Грудинина, то это, к сожалению, не значит, что оставшиеся 80% думают так, как аудитория Интернета. На мой взгляд, они более консервативны и более ориентированы на государственную пропаганду.

На финальном этапе кампании, на мой взгляд, главная интрига заключается в ответе на вопрос: насколько маленькая, политизированная часть общества способна увлечь за собой остальных, транслируя свои настроения на весь электорат. Конечно, это зависит и от действий всех участников кампании, в том числе от нашего кандидата и от действующего главы государства.

Президент идет по проверенному пути: большое количество доверенных лиц, идет мощная кампания в средствах массовой информации, но, как ни странно, сам он в ней участвует довольно мало. Он даже отказался сниматься в роликах, которые ему положены в рамках бесплатного эфирного времени, он не участвует в дебатах, да и объем публичных мероприятий и массовых встреч сравнительно небольшой. И я не исключаю хорошей вероятности для второго тура.

Еще недавно, всего-то пару месяцев назад, все однозначно говорили, что Путин побеждает, у него никаких конкурентов нет и не будет, всех остальных участников мы знаем, и понятно, что сама кампания особого внимания не заслуживает. Но потом наша партия выдвинула Грудинина, и вся социология, все расклады существенно поменялись. Ситуация может поменяться достаточно быстро.

Беседовал Дионис Каптарь

