Студенты МГУ попросили Путина освободить вуз от роли «декорации ЧМ-2018»

Студенты Московского университета имени Ломоносова попросили президента РФ Владимира Путина помочь с переносом фан-зоны «Фестиваля болельщиков» ФИФА от Главного здания МГУ в другое место Москвы.

Как сообщает РИА Новости, инициативная группа передала в администрацию Путина более чем 4,5 тысяч подписей в поддержку своей просьбы.

«Мы обращаемся к Владимиру Путину как к председателю попечительского совета МГУ и главе наблюдательного совета оргкомитета «Россия 2018» с просьбой освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия «Фестиваля болельщиков ФИФА» и содействовать переносу фан-зоны ЧМ-2018 с Воробьевых гор, тем самым, дав студентам и сотрудникам возможность сосредоточиться на продолжении обучения и научных исследований», - говорится в письме студентов.

Отмечается, что помимо студентов, письмо подписали 270 профессоров, доцентов и научных сотрудников МГУ, а также более 300 аспирантов.