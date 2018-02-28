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Студенты МГУ попросили Путина освободить вуз от роли «декорации ЧМ-2018»

13:56 28.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Студенты Московского университета имени Ломоносова попросили президента РФ Владимира Путина помочь с переносом фан-зоны «Фестиваля болельщиков» ФИФА от Главного здания МГУ в другое место Москвы.

Как сообщает РИА Новости, инициативная группа передала в администрацию Путина более чем 4,5 тысяч подписей в поддержку своей просьбы.

«Мы обращаемся к Владимиру Путину как к председателю попечительского совета МГУ и главе наблюдательного совета оргкомитета «Россия 2018» с просьбой освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия «Фестиваля болельщиков ФИФА» и содействовать переносу фан-зоны ЧМ-2018 с Воробьевых гор, тем самым, дав студентам и сотрудникам возможность сосредоточиться на продолжении обучения и научных исследований», - говорится в письме студентов.

Отмечается, что помимо студентов, письмо подписали 270 профессоров, доцентов и научных сотрудников МГУ, а также более 300 аспирантов. 

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 18:49
Гость: Путинисты

вышвырнут их как чуждый элемент.
28.02.2018, 18:26
Гость: Эмпедокл Зенонович

Молодцы! Так держать! Респект студентам и профессорам! МГУ - это храм науки. Таким он создавался, таким был, а теперь власти, ради очередного заискивания перед зарубежными "партнерами", готовы превратить храм в отхожее место для пьяных, накачанных пивом и обезумевших от вседозволенности болельщиков.
P.S. У ветеранов ВОВ, победителей, льготы по проезду отобрали, монетизировали, а для внуков и правнуков проигравших, наоборот, ввели. Был на многих ЧМ и ЧЕ по разным видам спорта и везде преимущество было у местных болельщиков и жителей. И только у нас всё наоборот.
28.02.2018, 16:43
Гость: Белая Русь

Похвально, что наука не боится поднимать голову, что в принципе молодежь наукой занимается и наука имеет больший приоритет нежели временное развлекательное мероприятие.
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