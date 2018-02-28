Кокаин из Аргентины привел в посольство в Берлине

Фигуранты дела заявляют, что стали жертвами провокации

Фигурант дела о поставках кокаина из Аргентины в Москву посредством дипломатический почты Андрей Ковальчук ранее был сотрудником посольства РФ, правда, расположенного в Берлине. Он объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018 года. Как полагает следствие, именно Ковальчук являлся организатором канала поставки наркотиков. Обвиняемые по громкому делу вины не признают и уверяют, что стали жертвами провокации.

Фото: Argentina Ministry of Security

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ возбудил дело по факту поставок кокаина из Аргентины в Россию 15 ноября 2017 года. Трое фигурантов расследования — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов — были задержаны 13 декабря в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ 228 (пересылка наркотических средств) и 229 (контрабанда наркотических средств).

В середине января следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого предполагаемого организатора контрабандного канала Андрея Ковальчука. Тогда же он был заочно арестован и объявлен в розыск.

По словам собеседника агентства, пока следствие выстраивает такую картину преступления. Ковальчук и Абянов в разное время работали техническими сотрудниками в различных посольствах РФ, были давно знакомы друг с другом. Перед увольнением Ковальчук трудился в посольстве РФ в Берлине, а Абянов — в российском посольстве в Аргентине. Кстати, последний являлся не бухгалтером, как сообщали СМИ, а завхозом.

Ковальчук после увольнения остался жить в Германии, организовал бизнес по поставкам элитных сигар, алкоголя, кофе и т. д. Нередко для переправки товара (для того, чтобы не платить таможенные сборы) он использовал дипломатическую почту. Делать это получалось благодаря знакомым Ковальчука из числа технического персонала различных посольств, в числе которых был и Абянов.

Однако потом у партнеров появились выходы на людей, способных доставать в Латинской Америке кокаин. Тогда и было решено переориентировать контрабандные каналы с поставки спиртного и сигар на транспортировку наркотиков.

Сами обвиняемые, по данным «Росбалта», вину отрицают. По их версии, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных. Якобы в 2016 году посредством диппочты должна была состояться поставка из Аргентины элитного кофе. Но кто-то подменил в багаже кофе на кокаин.

По версии полиции Аргентины, в декабре 2016 года к ним обратился посол РФ в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли, который сообщил, что в служебном помещении посольской школы обнаружено 12 подозрительных чемоданов.

Экспертиза показала, что в них находится почти 400 кг кокаина, стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет порядка $50 млн. В чемоданчиках кокаин был подменен на муку, внутри установили передатчики, а разговоры лиц, которые могли иметь отношение к грузу, поставили на прослушивание.

Выяснилось, что канал, по которому различные товары контрабандно доставлялись из Аргентины, действовал давно, его активным участником являлся Али Абянов. Потом его уволили, он не успел переправить полученные чемоданчики с кокаином. Сами наркотики поставлял сотрудник полиции Аргентины Иван Близнюк, имевший отношение к охране посольства.

Участники канала искали разные пути переправки в Россию двенадцати чемоданчиков, которые «зависли» в посольстве после увольнения Абянова. В результате последний, заявив, что это его личные вещи, попросил переслать их в Москву. В столице груз встречали Калмыков и Худжамов, которые были задержаны.