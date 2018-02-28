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В результате перестрелки в Казани погибли два человека, двое ранены

10:25 28.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Казани в результате перестрелки, которую начал в жилом доме местный житель, погибли два человека и двое получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — заявил он.

Речь, возможно, идет о «предполагаемом подельнике» стрелявшего; о его гибели сообщил Следственный комитет. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Предполагаемый преступник задержан, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (статья 317 УК РФ). 

Вечером 27 февраля в Казани мужчина по имени Александр Петров открыл стрельбу в жилом доме на улица Авангардной. Он ранил троих человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии; последний умер в больнице.

По неподтвержденным данным, Петров начал стрелять после того, как его не пустила в квартиру бывшая жена. Незадолго до его задержания сообщалось, что он забаррикадировался в квартире и стреляет по прохожим из окна.

Темы: Казань, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 14:17
Гость: Бармаглот

Гипотетически Да Русских. Фактически, мягко говоря нерусских.
28.02.2018, 13:10
Гость: ИванОв ИвАнов

.... Вечером 27 февраля в Казани мужчина по имени Александр Петров ...
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Если задержан русский, то обязятельно укажут Ф.И. (могут ещё и отчество и домашний адрес). Если нацмен, то это будет просто просто мужчина. РФ - это государство русских? Вопрос конечно риторический.Блин.
28.02.2018, 11:52
Гость: Я прав?

У меня такое чувство что в 90 годы прошлого века было поспокойнее.
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