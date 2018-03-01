Грудинин назвал дебаты базаром и ушел с прямого эфира

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию дебатов во время прямого эфира на Первом канале 1 марта.

Перед уходом Грудинин сказал, что «то, что сейчас здесь происходит — это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места». «Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь [только] вопросы и ответы — это интервью. Зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас [для ответов] только шесть минут, необъяснимо никому», — заявил кандидат от КПРФ.

Грудинин рассказал, что кандидаты направили руководству Первого канала письмо с предложением изменить формат дебатов, но оно было проигнорировано. По мнению кандидата, Центризбирком и центральные каналы намеренно портят отношение к президентским выборам.

«Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган!» — заявил он, также обвинив ведущего Анатолия Кузичева в фальсификации статистики, когда тот комментирует ответы кандидатов.

«Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации давно должно выгнано быть - президентом», - добавил Грудинин.

Свое заявление Грудинин сделал во время заключительного сегмента (за 15 минут до конца передачи), когда каждому кандидату дают две минуты на реплику.

Многие эксперты поддержали Павла Грудинина, отметив, что в последнее время все делается для того, чтобы не дать донести кандидатам в президенты свою позицию и предвыборную программу широким массам, сознательно превращая дебаты в шоу.

Так, депутат Госдумы Денис Парфенов отметил:

«Я видел то, что видели все. Формат абсолютно безобразный: из часа каждому кандидату выпадает около 5 минут, и за это время невозможно ни представить свою программу, ни привести аргументы и контраргументы в диалоге с оппонентом, ни объяснить свою позицию. В результате может быть только крик, свалка, безобразное шоу.

За последнее время сделано все, чтобы максимально выхолостить содержательную часть кампании и превратить ее в тв-шоу, причем шоу грязное, с выставлением "невыгодного кандидата" в плохом свете. Дезориентировать избирателя, переключить повестку дня на все, что угодно: Олимпиаду, Украину, Европу, только не на содержание российской политики, только бы отвлечь от того, что в стране нужно что-то менять. Дебаты поддерживали как раз такой курс, и на мой взгляд, Грудинин поступил правильно, покинув студию».

Ранее все кандидаты в президенты раскритиковали формат дебатов и то время, в которое их поставили в эфир. Действующий президент Владимир Путин от участия в дебатах отказался.

Дебаты кандидатов в президенты проходят каждый будний день — в 8:00 по Первому каналу и в 23:00 по «России 1». Они будут продолжаться до самых выборов.