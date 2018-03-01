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Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию

12:39 1.03.2018

Президент России Владимир Путин, начиная свое послание Федеральному собранию, рассказал о поворотных моментах в истории страны. Стенограмму речи главы государства приводит сайт Кремля.

Путин отметил, что сегодняшнее послание носит «особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем». «Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории», — сказал президент.

По словам главы государства, среди проблем, с которыми страна столкнется в ближайшие годы — проблемы с демографией и угроза технологического отставания, а также возможное самоуспокоение властей.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 20:29
Гость: ybr

В свое время так же Леня Брежнев читал
01.03.2018, 18:57
Гость: Парацельс

Я ждал чуда, но чуда не произошло(((((
01.03.2018, 18:56
Гость: А вЦИОМу

кто-нить верит?))
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