Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин, начиная свое послание Федеральному собранию, рассказал о поворотных моментах в истории страны. Стенограмму речи главы государства приводит сайт Кремля.

Путин отметил, что сегодняшнее послание носит «особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем». «Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории», — сказал президент.

По словам главы государства, среди проблем, с которыми страна столкнется в ближайшие годы — проблемы с демографией и угроза технологического отставания, а также возможное самоуспокоение властей.