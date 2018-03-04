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Московский метрополитен закупит собак на сумму более 2 млн рублей

09:45 4.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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УВД при московском метрополитене объявило конкурс на покупку служебных собак.

Тендер на покупку собак для обеспечения безопасности и общественного порядка в столичном метро опубликован на сайте госзакупок. Общая сумма контракта составляет 2,25 миллиона рублей.

Каждую собаку руководство ведомства оценило в 50 тысяч рублей. Согласно условиям конкурса, служебные собаки должны быть не старке 18 месяцев, обладать «уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть внимательными и легко поддающимися дрессировке». Всего планируется закупить 45 собак.

С 2014 года в столичном метро готовят собак-поводырей в рамках программы помощи маломобильным пассажирам. Собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься по эскалаторам, заходить в вагоны.

Темы: Москва, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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04.03.2018, 20:38
Гость: ну вы же умные

сами себе чего-нибудь вообразите)))
04.03.2018, 18:22
Гость: Для справки:

Путин показал мультфильм о том, как может нанести ракетный удар по любой точке земного шара.
А о том, как может победить бедность и коррупцию в России, даже мультфильм не показал.
04.03.2018, 17:48
Гость: точно

дворняг можно ваще не кормить, а бабло на прокорм записывать как на породистых догов! И тырить, тырить, тырить))
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