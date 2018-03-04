Московский метрополитен закупит собак на сумму более 2 млн рублей

УВД при московском метрополитене объявило конкурс на покупку служебных собак.

Тендер на покупку собак для обеспечения безопасности и общественного порядка в столичном метро опубликован на сайте госзакупок. Общая сумма контракта составляет 2,25 миллиона рублей.

Каждую собаку руководство ведомства оценило в 50 тысяч рублей. Согласно условиям конкурса, служебные собаки должны быть не старке 18 месяцев, обладать «уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть внимательными и легко поддающимися дрессировке». Всего планируется закупить 45 собак.

С 2014 года в столичном метро готовят собак-поводырей в рамках программы помощи маломобильным пассажирам. Собак учат проходить через турникеты, спускаться и подниматься по эскалаторам, заходить в вагоны.