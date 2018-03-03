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Путин потребовал от США материалы по фигурантам «российского дела»

12:25 3.03.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы США должны быть переданы Москве через официальные каналы, а не идти с «прессой и криками в конгрессе», заявил Путин.

Россия не может преследовать в уголовном порядке людей, которые не нарушали российских законов. Об этом, комментируя обвинения США в отношении 13 россиян и трех российских организаций по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года, заявил президент России Владимир Путин. Такую точку зрения он выразил в интервью NBC News.

«Я должен посмотреть сначала, что они сделали, дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию», — потребовал российский лидер, заметив, что в подобной ситуации «необходим официальный запрос в Генпрокуратуру России».

«Дайте нам этот документ. Дайте нам официальный запрос», — добавил Путин, подчеркнув, что Москве эти обвинения, по его мнению, должны быть переданы «по официальным каналам, а не идти через прессу и с криками в конгрессе США», пишет РБК.

Обвинения в рамках этого производства трем российским компаниям (Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей», Concord Management и Concord Catering) и 13 россиянам, среди которых в том числе оказался бизнесмен Евгений Пригожин, были предъявлены американским Министерством юстиции 16 февраля.

Соответствующий документ в этот день был опубликован на сайте ведомства, заключение было подписано специальным прокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером

В документе подробно описывались методы работы компаний и указанных лиц. Все их действия, как отмечалось в официальной бумаге, были направлены на оказание влияния на результат американских выборов. Для этого, по данным Минюста США, они, в частности, создавали в соцсетях фейковые аккаунты американцев, покупали политическую рекламу в Facebook и YouTube, а также организовывали митинги — как в пользу нынешнего президента США Дональда Трампа, так и в поддержку его основной соперницы в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

Темы: Отношения России и США, Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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03.03.2018, 22:46
Гость: из анекдота про англосаксов:

"У нас, "джентльменам" принято верить на слово..."
03.03.2018, 22:18
Гость: похоже ... заиграло

Чеши меньше.
03.03.2018, 21:46
Гость: Русский

...если твои предки проср..ли свою гору Арарат, потому что умишка не хватило, как защититься, то сегодня у тебя –их потомок, ваще мозгов нет, чтобы понять Величие Русской Цивилизации и её Неограниченные ВОЗМОЖНОСТИ!
А пока торгуй на рынке овощами и колбасой -это твой удел.
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