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В Татарстане чиновники предпочли уволиться, чем сдать декларации о доходах

18:38 4.05.2018
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Фото с сайта premier.gov.ru
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Фото с сайта premier.gov.ru
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18 чиновников Татарстана отказались сдавать декларации о доходах. 7 из них уже сложили полномочия.

Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«18 человек отказались предоставлять свои сведения о доходах. В основном это районы. Из них 7 человек уже сложили свои полномочия, оставшиеся проходят регламентные процедуры. Среди сдавших 37 человек при заполнении справок допустили технические ошибки», — заявила Галимова. На уточняющий вопрос «БИЗНЕС Online» она ответила, что в прошлом году число отказавшихся предоставлять декларации о доходах было «чуть больше».

Всего президенту РТ сдали 7744 справки о доходах. Ранее объявлялось, что он лично проанализирует декларации о доходах и расходах республиканских и муниципальных чиновников.

Темы: Татарстан, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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04.05.2018, 23:26
Гость: Всё решает только Суд

Полегче там! Все юристы Профессионалы, Патриоты, все с дипломами. Это вам не безграмотные пьяницы-работяги. Юристы кормят, одевают, согревают Россию. Ваши слова это происки гнилого Запада.
04.05.2018, 20:37
Гость: Макар

"А судьи кто!" Кто проверять- то будет? Все такие же хапуги и сутяги.
04.05.2018, 20:34
Гость: Макар

Хорошо хапают ребята.
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