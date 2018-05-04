В Татарстане чиновники предпочли уволиться, чем сдать декларации о доходах

18 чиновников Татарстана отказались сдавать декларации о доходах. 7 из них уже сложили полномочия.

Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«18 человек отказались предоставлять свои сведения о доходах. В основном это районы. Из них 7 человек уже сложили свои полномочия, оставшиеся проходят регламентные процедуры. Среди сдавших 37 человек при заполнении справок допустили технические ошибки», — заявила Галимова. На уточняющий вопрос «БИЗНЕС Online» она ответила, что в прошлом году число отказавшихся предоставлять декларации о доходах было «чуть больше».

Всего президенту РТ сдали 7744 справки о доходах. Ранее объявлялось, что он лично проанализирует декларации о доходах и расходах республиканских и муниципальных чиновников.