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Правительство планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду

22:24 5.05.2018
Сергей Иванов. Фото с сайта kremlin.ru
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Правительство собирается ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом на акции "Чистый берег" заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен", — приводит слова Иванова РИА Новости.

Иванов приехал в Ленинградскую область, на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС. Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал идею об экологическом сборе.


 

Темы: Россия, Экология и охрана природных богатств России, Налогообложение в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 23:31
Гость: однозначно

Непонятно,за что должны платить те,кто не выезжает на природу,не покупает ни одноразовой посуды,ни мангалов?Аза что должны платить те,кто убирает после нерадивых отдыхающих?
05.05.2018, 23:25
Гость: Время Ч.

У меня такой одноразовый мангал уже почти 4 года мне шашлыки жарит исправно.
05.05.2018, 23:02
Гость: Вася с мангалом

А куда идут (и пойдут) эти экологические сборы, на шашлычок под Лихтенштейном, или на помощь бедным олигархам ,ведь заводов по переработки мусора в РФ не существует, и все утилизируется в канаву «Города воинской славы» Волоколамска
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