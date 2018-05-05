Правительство планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду

Правительство собирается ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом на акции "Чистый берег" заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен", — приводит слова Иванова РИА Новости.

Иванов приехал в Ленинградскую область, на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС. Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал идею об экологическом сборе.



