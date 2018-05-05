Патриарх Кирилл выразил благодарность «мужественному и порядочному» Тулееву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прилетевший 3 мая в Кемерове, чтобы провести панихиду по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и встретиться с их родными, переговорил по телефону и с экс-губернатором области, а ныне председателем облсовета Аманом Тулеевым. Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил его за постоянную помощь церкви.

Аман Тулеев, со своей стороны, выразил благодарность Его Святейшеству за то, что, несмотря на неимоверную занятость, он лично прилетел в Кемерово на сороковой день трагедии. "Такая личная поддержка патриарха дорогого стоит не только для семей погибших, но и для всех кузбассовцев", - подчеркнул Тулеев.

Патриарх, в свою очередь, поблагодарил его за помощь Церкви. По словам предстоятеля РПЦ, за последние 20 лет в Кузбассе были построены более 470 соборов, храмов и часовен, в том числе и на личные деньги семьи Тулеева, пишет Newsru.com.

Его Святейшество пожелал экс-губернатору "продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком, и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети. По факту пожара расследуется несколько уголовных дел, их фигурантами стали восемь человек.

На месте пожара Аман Тулеев не появлялся: его кортеж не приезжал, "чтобы не затруднять подъезд спасательных служб к торговому центру". Сообщалось, что об этом главу Кузбасса попросил глава МЧС Владимир Пучков.

В конце марта на стихийном митинге после пожара тысячи людей потребовали отставки Тулеева с поста губернатора. При этом он к людям не выходил, а протестовавших назвал позже "бузотерами", "раскачивающими ситуацию", а за трагедию извинился только перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Тем не менее 1 апреля Тулеев подал в отставку, после чего его назначили спикером областного парламента.