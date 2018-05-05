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Житель Севастополя приговорен к реальному сроку за комментарий в соцсети

16:37 5.05.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Гагаринский райсуд Севастополя в пятницу приговорил 40-летнего жителя города Игоря Мовенко к двум годам заключения за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", который российская спецслужба расценила как экстремистский призыв.

"Приговор - два года лишения свободы - вынесен по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России (призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет). Оглашали на слух, копию приговора не вручили, вероятнее всего, речь идет о колонии-поселении", - сказала "Интерфаксу" адвокат севастопольца Оксана Железняк.

Защита считает приговор "неоправданно жестким" и намерена подать апелляцию. "Даже государственный обвинитель просил условный срок, но суд решил лишить его свободы", - отметила адвокат.

Дело на Мовенко завел в 2017 году следственный отдел управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю. Поводом стал комментарий в группе "Крым - это Украина", датированный 2016 годом.

"Мой подзащитный не отрицал, что комментарий мог быть оставлен им, но в шуточной форме, однако заявил, что не помнит обстоятельства оставления этого комментария", - заявила Железняк. Она добавила, что защита ставила лингвистическую экспертизу спецслужбы под сомнение, считала ее проведенной некачественно. "Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда", - сообщила адвокат.

По словам Железняк, Мовенко ранее к уголовной ответственности не привлекался, попал в поле зрения правоохранителей после инцидента на парковке возле магазина в Севастополе.

"Дело (об экстремизме - ИФ) возбудили после того, как мой подзащитный был избит за наклейку (украинского батальона "Азов", запрещенного в России - ИФ) на велосипеде бывшим сотрудником "Беркута". Мовенко обратился в правоохранительные органы, у него были сломаны челюсть и нос. Когда Следственный комитет проводил проверку, максимально активизировались правоохранительные органы в поисках в отношении Мовенко компрометирующих материалов", - сказала адвокат.

Севастополец во время следствия и рассмотрения дела в суде находился под подпиской о невыезде, после оглашения приговора он взят под стражу.

Темы: Россия, Крым, Социальные сети в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 22:59
Гость: Аполлоновка

Разграблен-разорен, Крым стойко держался,
Он гордым и русским всегда оставался.
"С чего бы крымчане решили сбежать?"
Вот это хохлам с их умом не понять! (C)
05.05.2018, 22:59
Гость: Аполлоновка

Это скандально известная личность, давно пора закатать его подальше и надольше. Задайте вопрос севастопольцам, что они о нём думают и какой срок ему дать -- даже тупым хохлам сразу станет ясно, чей Крым и наш город-герой Севастополь.
05.05.2018, 22:50
Гость: И правильно

Сталин поставлял Гитлеру сталь, нефть и зерно, даже когда немцы подходили к Киеву.
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