Житель Севастополя приговорен к реальному сроку за комментарий в соцсети

Гагаринский райсуд Севастополя в пятницу приговорил 40-летнего жителя города Игоря Мовенко к двум годам заключения за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", который российская спецслужба расценила как экстремистский призыв.

"Приговор - два года лишения свободы - вынесен по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России (призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет). Оглашали на слух, копию приговора не вручили, вероятнее всего, речь идет о колонии-поселении", - сказала "Интерфаксу" адвокат севастопольца Оксана Железняк.

Защита считает приговор "неоправданно жестким" и намерена подать апелляцию. "Даже государственный обвинитель просил условный срок, но суд решил лишить его свободы", - отметила адвокат.

Дело на Мовенко завел в 2017 году следственный отдел управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю. Поводом стал комментарий в группе "Крым - это Украина", датированный 2016 годом.

"Мой подзащитный не отрицал, что комментарий мог быть оставлен им, но в шуточной форме, однако заявил, что не помнит обстоятельства оставления этого комментария", - заявила Железняк. Она добавила, что защита ставила лингвистическую экспертизу спецслужбы под сомнение, считала ее проведенной некачественно. "Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда", - сообщила адвокат.

По словам Железняк, Мовенко ранее к уголовной ответственности не привлекался, попал в поле зрения правоохранителей после инцидента на парковке возле магазина в Севастополе.

"Дело (об экстремизме - ИФ) возбудили после того, как мой подзащитный был избит за наклейку (украинского батальона "Азов", запрещенного в России - ИФ) на велосипеде бывшим сотрудником "Беркута". Мовенко обратился в правоохранительные органы, у него были сломаны челюсть и нос. Когда Следственный комитет проводил проверку, максимально активизировались правоохранительные органы в поисках в отношении Мовенко компрометирующих материалов", - сказала адвокат.

Севастополец во время следствия и рассмотрения дела в суде находился под подпиской о невыезде, после оглашения приговора он взят под стражу.