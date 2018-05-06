Празднование Дня Победы в Москве обойдется в 600 млн руб.

Московские власти планируют потратить на празднование Дня Победы не менее 615 млн руб., подсчитал РБК.

Подсчеты велись только на основании информации, размещенной на сайте госзакупок. Не учитывались расходы Москвы на 9,5 млн руб. на проведение ряда мероприятий в честь Дня Победы для соотечественников за границей, а также стоимость топлива, которое будет использовано в ходе демонстрации авиации и наземной техники на московском Параде Победы из-за отсутствия открытой информации, необходимой для подсчета.

Кроме того, ежегодно для парада шьют несколько тысяч комплектов формы, однако информацию об этом тендере найти не удалось.

Самым дорогим лотом традиционно стала перевозка военнослужащих для участия в параде: в 2018 году эти услуги оценили в 147 млн руб. Два контракта достались ИП Зацепину Александру Леонидовичу, тому же предпринимателю принадлежит компания «НКН-Строй», выигравшая аналогичный контракт в прошлом году.

Почти 190 млн руб. составила общая стоимость объявленных тендеров на проведение в Москве праздничных концертов. Только комитет общественных связей города заказал проведение «памятно-мемориальных мероприятий» на 17 млн руб.

Кроме того, закупки разместили префектуры округов, парки, а также управы районов, администрации муниципальных округов и другие государственные структуры. Среди этих закупок фигурирует георгиевская лента длиной 5 км стоимостью 100 тыс. руб., заказанная в Зеленограде. Ее участники акции «Рубеж обороны» протянут между мемориальными комплексами города, символично обозначив линию фронта в битве за Москву 1941 года. Самое дорогое мероприятие состоится на Поклонной горе — оно обойдется в 13 млн руб. Здесь 9 мая выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

На концерт возле храма Христа Спасителя потратят 11,4 млн руб. В этом году на площадке рядом с храмом музыканты Центрального военного оркестра Минобороны исполнят песни о войне в джазовой обработке. Среди условий тендера — получение «высочайшего благословения от патриарха Московского и всея Руси», отмечает РБК.

На акцию «Бессмертный полк» на Тверской в этом году потратят 12,5 млн руб., в числе затрат — разработка декораций и сценария видеоконтента. Концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах будут стоить городским властям 13,3 млн руб. Мероприятие на Театральной площади, где традиционно проходит встреча ветеранов, обойдется в 6,5 млн руб.

Стоимость контракта на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня и на День города в этом году превысила 400 млн руб. На день Победы из этой суммы приходится более 100 млн руб.

Сумма тендеров на праздничное оформление города к дню Победы составила более 107 млн руб. Почти половина из этого — затраты на оформление Красной площади и Васильевского спуска, которое заказало управление по эксплуатации зданий высших органов власти. Остальное приходится на оформление округов и районов города.

Услуги по проведению фейерверков в День Победы присутствуют как минимум в 15 тендерах, а планируемые траты на них составили более 8,8 млн руб.

На закупку сувениров, поздравлений, подарков для ветеранов и жителей районов по случаю праздника и приглашений на парад власти планируют потратить почти 40 млн руб.

На 7 млн руб. московские власти закупили подарки и продуктовые наборы. Например, префектура Северо-Западного административного округа в качестве подарков для «ветеранов и активных жителей округа»​ закупила 600 комплектов постельного белья. В Митино местные власти закупили для жителей района 600 банных полотенец. В Нагорном районе для 9 Мая приобрели 60 мультиварок, 50 пылесосов, 35 мясорубок, 25 микроволновых печей, 40 миксеров, 20 соковыжималок, 30 утюгов и кофемашин, а также десять печей для выпечки хлеба, кухонных комбайнов и очистителей воздуха.

В Строгино на подарочную бытовую технику — 90 утюгов и 70 чайников — могут рассчитывать «жители, принимающие активное участие в жизни района».

Для поздравления «ветеранов государственной гражданской службы и деятелей культуры» власти Москвы закупили 200 автоматических тонометров. Жители района Сокольники получат в качестве сувениров 500 термокружек, 200 керамических кружек, 100 термосов и 250 блокнотов — все это с символикой района.

Управделами президента заключило контракты на 57 млн руб. на изготовление и рассылку поздравлений по всей стране ветеранам войны и труженикам тыла. Количество поздравлений в 2018 году составит 1,5 млн. По информации московской мэрии, в столице проживают более 158 тыс. ветеранов, таким образом, на текстовые поздравления московских ветеранов будет потрачено около 5,7 млн руб.

Управделами президента разместило еще две закупки в связи с празднованием Дня Победы в Москве на общую сумму 26,7 млн руб. Это приглашения на военный парад и пропуска на его генеральную репетицию, а также сувенирная продукция