Остановить новую угрозу для государства, семьи и общества!

Открытое обращение более ста видных представителей науки, культуры, общественности и СМИ к Президенту РФ В.В.Путину

в связи с нарастающей угрозой для национальной безопасности страны

© KM.RU, Илья Шабардин

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы высоко оцениваем Ваши усилия по защите суверенитета страны в ситуации крайнего обострения политического противостояния в мире.

Против нашего государства развязана неприкрытая война, одно из стратегических направлений которой – замена нравственного кода нации.

Для его защиты в России приняты «Основы государственной культурной политики на период до 2025 г.» и «Стратегия национальной безопасности РФ», называющие ведущим направлением «приоритет духовного над материальным», а традиционные культурные, семейные и духовно-нравственные ценности обозначены как объекты национальной безопасности, подлежащие защите государства.

К сожалению, в последние десятилетия современному миру была насильственно навязана «гендерная» идеология (Gender mainstreaming), которая стала средством политического шантажа государств и механизмом переидентификации наций.

Понятие «гендер» - искусственное, специально созданное в 80-гг. прошлого столетия с целью заменить в обиходе медицинские термины «гомосексуализм» и «педерастия», отменить биологический пол и ввести вместо него пол «социальный», т.е. собственное представление человека о том, кто он, мужчина или женщина, независимо от того, кем он является на самом деле. Это – механизм замены ценностной матрицы цивилизации, и он насильственно насаждается в национальных государствах.

Принятые в 2013 г. российские законы о запрете пропаганды извращений среди несовершеннолетних, а также о запрете усыновления российских сирот в однополые сожительства в России и за рубежом, дали сигнал всему миру о готовности России защищать свой нравственный суверенитет и послужили началом новой поляризации мира. Несмотря на это, давление мирового гомосексуального лобби стремительно нарастает.

7 декабря 2017 г. в Общественной палате РФ прошла международная конференция «Гендерное равенство – революция или эволюция?», на которой главный советник Европейской службы внешних действий по гендерным вопросам посол Мара Маринаки призвала подписать и ратифицировать так называемую Стамбульскую конвенцию, поскольку иначе «будет невозможно воплотить в практику такие фундаментальные европейские ценности, как «гендерное» равенство».

«Конвенция о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия» (Стамбульская конвенция) вызывает массовые протесты общества по всему миру. Среди её принципов – «определение гендерной принадлежности как социально сконструированной категории», «политика, направленная на изменение поведения, ролей и стереотипов», «недопустимость ссылок на культуру, традиции, религию и т.н. «соображения чести».

Понятие «гендер», от которого отталкиваются в своих стратегиях авторы документа, разрушает существующий институт семьи, нивелирует традиционные ценности, легализует всевозможные виды извращений.

Под предлогом борьбы с различными «видами насилия» (физическое, сексуальное, психологическое, экономическое) планируется перехват родительских прав, создание приоритета прав извращенцев, атомизация семьи, принудительный отказ от традиционных ценностей.

Нас обеспокоило размещённое в СМИ заявление Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что Россия должна присоединиться r Стамбульской конвенции и ратифицировать её, и что сама она уже получила предложение войти в рабочую группу для выработки соответствующего решения.

В мае 2018 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится принять новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой, «исходя из гуманистических соображений» и на основании «новых стандартов прав человека», планируется осуществить массовую «депатологизацию» сексуальных отклонений.

Главным критерием для определения патологии теперь предлагается считать только наличие дискомфорта и переживаний самих субъектов с половыми нарушениями, и наблюдать их будут уже не психиатры, а сексологи и психологи, поскольку, по мнению ВОЗ, терапия сексуальных отклонений «выходит за рамки этической практики».

В МКБ-11 появится группа «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем», куда из раздела болезней переместят группы F64, F65, F66 (эгодистоническую половую ориентацию, в том числе, гомосексуальную, а также фетишизм, трансвестизм, транссексуализм, садомазохизм и др.). Патология и норма станут просто дружественными видами «сексуального» здоровья, а трансгендером можно будет считать ребёнка с 5 лет (!).

Термины «противоположный пол» и «анатомический пол» планируется заменить на «приписанный при рождении пол» и «ассоциируемый пол» (в том числе, ассоциация с «третьим» полом и т.п.).

При этом важно понимать, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – всего лишь общественная организация, пусть даже международного уровня, но именно ВОЗ в 1990 г. стала проводником идеи всемирной легализации гомосексуализма. Считаем, что уже пришло время всерьёз задаться ключевым вопросом: насколько широко могут простираться права общественных организаций по отношению к нравственному суверенитету национальных государств и ценностным установкам нации?

К сожалению, в настоящее время внутри России также чрезвычайно обострилась опасность легализации половых извращений.

Так, на рассмотрении в Минздраве РФ находится проект «Порядка оказания сексологической помощи населению», который повторяет позиции МКБ-11 и выводит рубрики F52, F64, F65 и F66 из компетенции психиатра в ведение сексолога, для чего в стране предусмотрено создание широкой сети сексологических кабинетов.

В январе Минздрав выпустил скандальный приказ о введении с 2018 г. ускоренного (в течение 30 дней) порядка изменения пола для любого желающего и выдачи ему новых документов для ЗАГСа.

Год назад в России Правительством РФ была принята «Национальная стратегия действий в интересах женщин», противоречащая утвержденным Вами, господин Президент, «Основам государственной культурной политики» и «Стратегии национальной безопасности».

«Национальная стратегия действий в интересах женщин», фактически, создала в стране новый политический субъект – феминизм, провозгласила начало борьбы «с социальными установками о роли женщины как матери и домохозяйки», и обозначила своей целью принятие «гендерного» законодательства.

В октябре 2017 г. в Государственной Думе была создана рабочая группа под руководством депутата О.Пушкиной (в составе И.Родниной, П.Крашенинникова и др.), которая готовит к принятию во втором чтении законопроект № 284965-3 «О равенстве прав мужчин и женщин». Но в российском законодательстве «равноправие женщин и мужчин» представлено более чем избыточно: Конституция (ст.19, 29, 34, 35, 36, 37), Трудовой кодекс, Закон об образовании, Гражданский, Административный и Уголовный кодекс и другие нормативные акты уже содержат указанные нормы, поэтому настоящий смысл закона – в легализации «гендера» (социального пола) и замене им пола биологического.

Закон № 284965-3 предусматривает переориентирование общества на приоритет прав извращенцев, «гендерное» квотирование, в том числе, на всех уровнях власти, «гендерный» баланс, «гендерную» экспертизу; «гендерное» образование и воспитание детей; уголовную и административную (штрафы до 1 млн.руб. в бюджет обиженного) ответственность за «гендерную» дискриминацию, первоочередное и бесплатное социальное обслуживание «жертв гендерной дискриминации», «позитивную дискриминацию» нормального большинства, замену понятия «семья» на понятие «лица с семейными обязанностями»; борьбу с носителями традиционной мужской роли – западная технология «харассмент».

«Гендерные» уполномоченные для защиты прав «гендеров» получат право доступа к любым (согласно предлагаемой в законе формулировке) документам и смогут игнорировать презумпцию невиновности. В думские фракции её спикером для обсуждения уже направлено письмо с предложением утвердить на должность федерального «гендерного» уполномоченного кандидатуру депутата Пушкиной.

Принятие модельного закона о «гендерном» равенстве нарушает ст. 19 Конституции РФ, гарантирующую равенство прав и свобод мужчин и женщин и равные возможности для их реализации, а также действующие российские законы, разрушает нравственный суверенитет нации, подрывает существующие моральные устои общества, дополнительно дестабилизирует его в этот сложный период времени.

Уважаемый Владимир Владимирович! Понимая важность и сложность задач, стоящих перед Президентом России в современной ситуации, призываем Вас обратить пристальное внимание на эту опасность и пресечь действия, создающие прямую угрозу национальной безопасности России.

Просим Вас защитить Отечество и употребить Ваши полномочия для того, чтобы:

1. Не подписывать и не ратифицировать «Конвенцию о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия» (Стамбульскую конвенцию) как документ, несущий непосредственную угрозу нравственному суверенитету и национальной безопасности страны.

2. Не допустить принятия и реализации в России новой редакции Международной классификации болезней (МКБ-11) в части подходов к классификации сексуальных расстройств, а также не допустить их дублирования в отечественном правовом поле.

3. Отменить приказ Минздрава РФ от 23 октября 2017 года N 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» (об ускоренном порядке смены пола).

4. Не допустить подписания приказа Министра здравоохранения «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах ‎и расстройствах поведения, утвержденный приказом ‎Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. № 566н», переводящего помощь пациентам с сексуальной патологией из сферы клинической психиатрии в сферу консультативной сексологии – вплоть до широкого и открытого обсуждения с профессиональным сообществом и общественностью.

5. Наложить мораторий на реализацию «Национальной стратегии действий в интересах женщин в РФ» до широкого общественного обсуждения.

6. Инициировать отклонение законопроекта № 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин)», как антидемографического, антигосударственного и безнравственного, представляющего самую серьёзную угрозу для национальной безопасности России.

Обращение подписали:



1. Фурсей Г.Н., д.физ-мат.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, Почётный работник высшего и среднего профессионального образования РФ, лауреат Государственной премии СССР

2. Острецов И.Н., д.техн.н., профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике СССР и Российской Федерации

3. Троицкий В.Ю., д.фил.н., профессор, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. член Комиссии РАН по образованию, засл. деятель науки РФ

4. Зайцев Г.Н., генерал-майор, Герой Советского Союза, командир Группы «А» КГБ СССР – ГУО России в 1977-1988 и 1992-1995 гг.

5. Солуянов А.П., Герой Советского Союза, руководитель Рязанской общественной организации Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

6. Умалатова С.З., лидер «Партии мира и единства»

7. Ивашов Л.Г., генерал-полковник, д.ист.н., профессор, президент Академии геополитических проблем

8. Крупин В.Н., писатель, публицист, Сопредседатель Союза писателей России, Лауреат Патриаршей литературной премии

9. Костенко Б.И., зам. директора Телеканала «Спас»

10. Тимченко С.В., главный редактор православного женского журнала «Славянка»

11. Мкртчян Л.В., певица, лауреат Пушкинской премии, автор и ведущая Благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на Родину»

12. Миронова Т.Л., д.филол. н., профессор, член-корр. Международной Славянской академии наук, член Союза писателей России

13. Семёнов В.Е., д.психол.н., профессор, засл.деят.н. России, научн.рук. НП «Центр политических и психологических исследований»

14. Багдасарян В.Э., д.ист.н., профессор МГУ

15. Сивков К.В, д.воен.н., эксперт

16. Лутовинов В.И., профессор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор филос. наук, лауреат Государственной премии

17. Прилуцкий В.В., д.ист.н., профессор, действительный член Академии военных наук, лауреат государственной премии им. маршала Советского Союза Жукова Г.К.

18. Бельков О.А., д.филос.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член АВН и АГП.

19. Антюшин С.С., д.филос.н., профессор Военной академии РВСН

20. Щеглов А.П., д.филос.н., Первый Медицинский университет им. И.М. Сеченова и Институте Философии РАН кафедра Истории и философии науки

21. Папуша А.И., д.техн.н., лауреат Государственной премии СССР, Академик академии космонавтики им Циолковского, академик РАЕН. Академик Росс экологической академии, академик Академии геополитических проблем

22. Гуня А.Н., д.геогр.н, ст.н.сотр. Института географии РАН, проф. ПСТГУ

23. Водянова В.В., д.э.н., профессор Государственного университета управления

24. Земляков Д.Н., д.э.н., профессор, зав. каф. РЭУ им. Плеханова

25. Владимиров Ю.С., д.физ.н, проф. МГУ и РУДН

26. Владимирова Т.С., д.филол.н, проф. МГУ и РУДН

27. Пежемский Д.В., к.биол.н., ст.научн.сотр. НИИ и Музея антропологии МГУ

28. Беленчук С.И., к.э.н. доцент, и.о. заведующего кафедрой РГГУ

29. Лепехин В.А., к.филос.н., директор Института ЕАЭС, член бюро Научного совета Российской Академии наук по проблемам евразийской интеграции

30. Башелханов И.В., к.физ-техн.н., руководитель проекта «Российская инновационная энциклопедия»

31. Захаров А.В., к.э.н., засл. экономист РФ

32. Макаренко В.В., заведующий кафедрой теории регионоведения МГЛУ, геополитик

33. Рыбковская О.Н., к.э.н., доцент, секретарь Русского экономического общества им. Шарапова

34. Николайчук И.А., к.техн.н., эксперт в сфере информационной безопасности

35. Новгородова А.В., к.э.н., докторант Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук (ИСЭПН РАН)

36. Чесноков С.В., к.ист.н., координатор Общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей «За жизнь!»

37. Дубинина Н.Н., к. пед.н., профессор, руководитель Научно-методического центра патриотического воспитания и молодежной политики филиала МГУ (г. Севастополь)

38. Горбунов В.С., к.пед.н., Почётный работник образования, ветеран педагогического труда (г. Кемерово)

39. Степанов А.Д., директор ИА «Русская народная линия», председатель Международной организации «Русское собрание»

40. Кассин О.Ю., сопредседатель движения «Народный собор»

41. Рябиченко Л.А., руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS», председатель общественного движения «Семья, любовь, Отечество»

42. Лебедев В.В.. председатель Союза православных граждан, , главный редактор журнала «Православная беседа»

43. Редкий Л.Ю., член комиссии по культуре организационного комитета Российской партии «Народный центр»

44. Безпалько Б.А., зам. руководителя Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

45. Молчанов А.Ю., научный сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ

46. Евдокимов П.А., советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», зам. глав. редактора газеты Международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» «Спецназ России»

47. Цыганов А.Б., гл. редактор РИА «Катюша», сопредседатель Гражданского комитета возрождения образования и науки

48. Боцвин В.И., председатель Координационного совета патриотических сил СПБ и ЛО и Содружества ветеранских организаций «За други своя»

49. Баранец О.Н., Общественный уполномоченный по защите семьи в СПб и ЛО

50. Филимонов В.П., писатель-агиограф, публицист, академик Православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств

51. Тропина Л.И., засл. юрист РФ; эксперт в сфере защиты прав семьи и детей, профилактики противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них

52. Геворгян К.А., политолог, востоковед

53. Соколов К.Н., эксперт по геополитике, член-корр. РАЕН

54. Степанян А.О., ответственный секретарь и член Президиума Академии геополитических проблем

55. Воробьевский Ю.Ю., писатель, публицист, исследователь

56. Николаев В.Н., член Союза писателей России, Лауреат Большой литературной премии России, Патриаршей литературной премии, кавалер ордена Красной звезды

57. Саулкин В.А., публицист, обозреватель радио «Радонеж»

58. Осипов В.Н., член Союза писателей, публицист, глава Союза «Христианское возрождение»

59. Махотин А.А., публицист, гл. ред. сайта "Вера правая"

60. Белевич Т.Г., директор русского духовного театра «Глас», сценарист, режиссер, кавалер ордена равноап. кн. Ольги, почётный деятель искусств города Москвы, засл. арт. России

61. Астахов Н.С., художественный руководитель русского духовного театра «Глас», актёр, режиссер, сценарист, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас», заслуженный деятель искусств РФ

62. Щепенко М.Г., засл. деят. искусств России, академик РАЕН, профессор, худ. руководитель Московского театра русской драмы

63. Игнатков И.В., председатель МОО Творческий союз профессиональных художников, главный редактор журнала «Артковчег», вице-президент Association Alliance Russie-France,, действительный член, академик RIAF

64. Королёв И.В., директор Христианского музыкального продюсерского центра «Мессия»

65. Клепалов Е.Ю., Президент Фонда «Мьюзик Энтертейнмент»

66. Постников А.Ю., актёр, театральный продюсер, художественный руководитель Театрального центра «РуссАрт».

67. Москвитин Ф.А., член Союза художников России, советник РАЕН, член-корр. Академии Российской Словесности, член центрального совета общественного движения «Россия Православная», лауреат медали свт. равноап. Николая Японского

68. Полозов А.Ф., засл.художник России, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, член Санкт-Петербургского Союза художников

69. Гундоров А.М, продюсерский центр «XXI век», ген. продюсер

70. Семенюк А.Г., киновед, редактор

71. Кухтин Г.В., первый зам. председателя Совета Международного общественного движения «Российская служба мира»

72. Немыченков В.В., религиовед, ответственный секретарь Научного совета по религиозно-социальным исследованиям ООН РАН

73. Сидоров В.А., председатель Народного клуба любителей русских басов, засл. деятель Московского музыкального общества, член Международного союза музыкальных деятелей и Межрегионального Шаляпинского Центра

74. Струсовский С.Г., продюсер, режиссёр, сценарист, член Союз кинематографистов и Гильдии режиссёров

75. Дядченко И.Н., продюсер, руководитель проекта «Берега»

76. Кравченко А. В., руководитель международного детского фестиваля искусств "Белый Кит", продюсер киностудии "Родерс-Фильм"

77. Власова М. Г., кинопродюсер

78. Чеснокова Е. В., руководитель Шолоховского центра при Союзе писателей РФ

79. Ляпичева Е.В., режиссёр, ген.директор продюсерского центра «Духовность и армия»

80. Добрынин М. В. кинорежиссер

81. Архипов В. Н., профессор ВГИКа, художник-постановщик

82. Васильченко В. Н., преподаватель ВГИКа, кинопродюсер

83. Назаренко-Благая Ю.В., киноактриса

84. Цуркан А. И., актер театра и кино

85. Неволина Н. В., продюсер

86. Григорьева Р.А., засл. деятель культуры РФ

87. Петров В.В., председатель Общественного движения «Честь и Родина»

88. Сергеев В.С., председатель общественного движения «Народная защита»

89. Кремезной О.Н., вице-президент Фонда святого апостола Павла

90. Обрежа В.В., председатель Московского Общественного совета гражданского общества

91. Разумовская Н.Д., зам. председателя по науке Московского Общественного совета гражданского общества

92. Максимов В.И., общественное движение «Россия молодая»

93. Ерёмин В.А., член Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВС России

94. Чернавский А.Ф., председатель РК «За православное воспитание детей»

95. Расторгуева Т.Н., член московского и международного союзов художников, культуролог, руководитель штаба НОД «Москва-регион»

96. Боженова С.А., председатель общественной организации «Родительское собрание Тульской области»

97. Сальников Г.П., президент Московской региональной организации «Бородино-2012»

98. Пахомов Д.В., президент Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская солидарность»

99. Месенжник Я.З., Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия здоровья им. ак. Святослава Фёдорова»

100. Руденко А.В., председатель Московского отделения сетевого общественного движения «Возрождение России»

101. Неловко П.И., Профсоюз граждан России «Волга» (г. Саратов)

102. Пикулин В.С., член «Национально-освободительного движения»

103. Остапенко Л.А., Всероссийский форум «III тысячелетие. Пути к здоровью нации»

104. Соболев Н.В., общественное движение «Защитники Отечества»

105. Захаров А.С., Всероссийское общественное движение «Будущее России»

106. Дубинин А.Л., руководитель представительства «Национального комитета общественного контроля» (г. Севастополь)

107. Костиков В.А., полковник в отставке, ветеран военной службы

108. Мазыкина Н.В., Почётный работник общего образования, Межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь»

