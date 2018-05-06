Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского из-за проблем с сердцем

Сенатор Сулейман Керимов, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз - сложное нарушение ритма сердца", - приводит "Интерфакс" слова помощника Керимова по работе в Совете Федерации Алексея Красовского.

"Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой", - рассказал агентству начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

По его словам, в реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача. "Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса", - отметил Лищук.

В ноябре прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Однако Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.