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Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского из-за проблем с сердцем

16:33 6.05.2018
Сулейман Керимов. Скриншот с YouTube
Сулейман Керимов. Скриншот с YouTube
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Сенатор Сулейман Керимов, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз - сложное нарушение ритма сердца", - приводит "Интерфакс" слова помощника Керимова по работе в Совете Федерации Алексея Красовского.

"Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой", - рассказал агентству начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

По его словам, в реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача. "Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса", - отметил Лищук.

В ноябре прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Однако Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.

Темы: Россия, Здоровье, Сердце и сердечно-сосудистые заболевания
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Комментарии читателей
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06.05.2018, 21:37
Гость: Chateauneuf du Pap

Симулянт.
06.05.2018, 21:18
Гость: в частности, из-за стресса"

Конечно из-за стресса.
По Родине скучал на французской чужбине.
06.05.2018, 20:27
Гость: Гость

Как они себя берегут - типа ихние никчемные жизни кому-то нужны в этом мире. Я вон сколько уже себя чуть не угробила, и ничего - до сих пор жива - значит я пока нужна в этом мире, раз кто-то там без меня меня спасает. А эти - просто зубами держаться - а чего так - боитесь, что вам на том свете не будет так же хорошо, как и здесь. Как я вас понимаю - вон Сталин, к примеру - он же здесь был "царь и бог" - представляю, как над ним там измываются. По-моему справедливо - вы так не считаете - жертва меняется местом с палачом. Кто царствует здесь - мучиться там, кто мучился на этом свете - царствует на том. Более того - я тут недавно прочитала, что мертвые воскреснут не просто так - им вернут тело, чтобы они больше мучились - в смысле не только душа, но и тело, а то страдания одной души - это как-то недостаточно. Творили беспредел вместе, значит и отвечать будем тоже вместе. Вообщем наслаждайтесь последними мгновениями этой жизни, и как говориться "добро пожаловать в Ад". Мне вообще странно, почему ваши придворные маги до сих пор вас не просветили, чем это все выльется для вас в будущем - наверное это попросту не входит в их планы. А вы на них не смотрите - у них особое положение в Аду - все что они творят здесь, им обязательно зачтется там. В отличии от всех вас - плебеев...
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