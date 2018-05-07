В СПЧ заинтересовались ролью казаков в пресечении акции оппозиции в Москве

Совет по правам человека при президенте России обратится в правоохранительные органы, чтобы установить, почему казаки участвовали в охране порядка на акциях протеста 5 мая.



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"Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди", - сказал глава совета Михаил Федотов "Интерфаксу".

Он сообщил, что Совет по правам человека сегодня направит необходимые запросы в правоохранительные и иные органы.

"Нас, естественно, интересует картина субботних событий не только в Москве, но и по всей стране, поэтому запросы будут направлены и в другие регионы, в том числе туда, где протестные акции были согласованы с местными властями", - добавил глава СПЧ.

5 мая в ряде городов России состоялись протестные акции, приуроченные к инаугурации президента РФ. В Москве акция, не согласованная с властями города, состоялась на Пушкинской площади. За час до начала мероприятия площадь заняли представители НОД и люди в казацких одеждах, в том числе вооруженные нагайками, в ходе митинга между "казаками" и протестующими произошла потасовка.