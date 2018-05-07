]]> ]]>
Главная В России Новости

В СПЧ заинтересовались ролью казаков в пресечении акции оппозиции в Москве

13:13 7.05.2018

Совет по правам человека при президенте России обратится в правоохранительные органы, чтобы установить, почему казаки участвовали в охране порядка на акциях протеста 5 мая.


Стоп-кадр из видео в YouTube

"Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев  на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди", - сказал глава совета Михаил Федотов "Интерфаксу".

Он сообщил, что Совет по правам человека сегодня направит необходимые запросы в правоохранительные и иные органы.

"Нас, естественно, интересует картина субботних событий не только в Москве, но и по всей стране, поэтому запросы будут направлены и в другие регионы, в том числе туда, где протестные акции были согласованы с местными властями", - добавил глава СПЧ.

5 мая в ряде городов России состоялись протестные акции, приуроченные к инаугурации президента РФ. В Москве акция, не согласованная с властями города, состоялась на Пушкинской площади. За час до начала мероприятия площадь заняли представители НОД и люди в казацких одеждах, в том числе вооруженные нагайками, в ходе митинга между "казаками" и протестующими произошла потасовка.

Темы: Москва, Борьба за права человека в России, Акции внесистемной оппозиции в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2018, 17:06
Гость: Alex202

Если и подерёмся, потом помиримся да выпьем.
07.05.2018, 16:32
Гость: Вот-вот

разберитесь что за =казачки= воюют против Украины в Донбассе.Тоже из =охраны поваров джалиловых=.Ох, уж этот =русский мир=
07.05.2018, 16:29
Гость: раньше, Таня

ваши казачки служили в кавалерийских корпусах SS.Вот и побили наследников победителей , а вы все =бандерофобией= страдаете.Разберитесь с=козачками Краснова= в SS.
Все комментарии (25)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.