]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев предложил кандидатов в новое правительство

19:10 7.05.2018
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Антона Силуанова (с 2011 года занимал должность министра финансов) на пост первого вице-премьера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника встречи Медведева с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Помощник Силуанова отказался прокомментировать для РБК сообщение о предложении Медведева назначить его зампредом правительства.

В правительстве прошлого созыва пост первого вице-премьера занимал Игорь Шувалов.

На пост вице-премьера по здравоохранению предложена кандидатура главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, пост вице-премьера, курирующего спорт, может занять и.о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам Ольга Голодец.

На пост зампредседателя правительства по вопросам сельского хозяйства предложена кандидатура полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. Вице-премьером, курирующим сферу строительства, в новом правительстве может стать и.о. заместителя председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

На пост вице-премьера по промышленности и энергетике Медведев предложил Дмитрия Козака, сообщает РИА Новости. Максим Акимов, ранее занимавший пост первого замруководителя аппарата кабмина, может занять пост вице-премьера и сменить на этом посту Аркадия Дворковича.

Вопросами оборонно-промышленного комплекса может заняться и.о. замминистра обороны Юрий Борисов. На должность главы аппарата правительства предложена кандидатура помощника президента — начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.

Напомним, сегодня старое правительство Дмитрия Медведева сложило свои полномочия – это произошло в соответствии с Конституцией после инаугурации президента Владимира Путина. Новый президент через два часа внес кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.

Темы: Антон Силуанов, Правительство России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2018, 23:41
Гость: Фома

Считаю, что Путин очень рискует с таким правительством, потенциал протестного движения в России возрос многократно, обидно, что такие уроды опять во власти, все бы ничего, да ситуация сейчас в мире и в стане не та, чтобы так безответственно тусовать проворовавшуюся колоду...
07.05.2018, 23:36
Гость: Фома

Хотели стабильность- ее и получили...
07.05.2018, 22:19
Гость: Александру 1

Уважаемый,поднимать НЕКОМУ!Причём здесь Медведев или не Медведев?Всё...
Все комментарии (25)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.