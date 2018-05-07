Медведев предложил кандидатов в новое правительство

Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Антона Силуанова (с 2011 года занимал должность министра финансов) на пост первого вице-премьера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника встречи Медведева с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Помощник Силуанова отказался прокомментировать для РБК сообщение о предложении Медведева назначить его зампредом правительства.

В правительстве прошлого созыва пост первого вице-премьера занимал Игорь Шувалов.

На пост вице-премьера по здравоохранению предложена кандидатура главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, пост вице-премьера, курирующего спорт, может занять и.о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам Ольга Голодец.

На пост зампредседателя правительства по вопросам сельского хозяйства предложена кандидатура полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. Вице-премьером, курирующим сферу строительства, в новом правительстве может стать и.о. заместителя председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

На пост вице-премьера по промышленности и энергетике Медведев предложил Дмитрия Козака, сообщает РИА Новости. Максим Акимов, ранее занимавший пост первого замруководителя аппарата кабмина, может занять пост вице-премьера и сменить на этом посту Аркадия Дворковича.

Вопросами оборонно-промышленного комплекса может заняться и.о. замминистра обороны Юрий Борисов. На должность главы аппарата правительства предложена кандидатура помощника президента — начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.

Напомним, сегодня старое правительство Дмитрия Медведева сложило свои полномочия – это произошло в соответствии с Конституцией после инаугурации президента Владимира Путина. Новый президент через два часа внес кандидатуру Медведева на пост премьер-министра.