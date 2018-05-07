В Москве появились «говорящие» пешеходные переходы. Как сообщается на сайте мэрии столицы, на тротуары вблизи 14 пешеходных переходов были нанесены предупреждающие граффити, напоминающие о правилах безопасности при пересечении проезжей части.

За проект отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы. Их силами под ногами пешеходов появились надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».

«Мы совеместно с ГИБДД проводим работы по снижению дорожно-транспортных происшествий в городе. Устанавливаем светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы. Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Мы надеемся, что надписи у переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», - рассказали в ЦОДД.

Также москвичам раздали сотни листовок с правилами перехода проезжей части.

По данным начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, в текущем году количество наездов на пешеходов сократилось на 1,5 процента. Это произошло благодаря проведенным комплексным мероприятиям, направленным на безопасность горожан.