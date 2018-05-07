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Правительство РФ поддержало законопроект об акционировании «Почты России»

16:57 7.05.2018
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Правительство РФ и государственно-правовое управление администрации президента поддерживают законопроект об акционировании ФГУП «Почты России». Об этом сообщил в ходе расширенного заседания комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и. о. министра связи Николай Никифоров.

«Мы рассмотрели данный законопроект, он поддерживается правительством. Есть точечные, технические поправки, которые мы получили, когда согласовывали его с Росимуществом. Приниципиальных замечаний там нет, думаю, ко второму чтению учтем», - сказал Н.Никифоров.

Он добавил, что министерство надеется на скорейшее рассмотрение законопроекта, так как он ускорит реализацию программы развития «Почты России».

В свою очередь, глава «Почты России» Николай Подгузов добавил, что внесенный в Госдуму законопроект был утвержден администрацией президента.

«Я хочу отметить, что на законопроект имеется положительное заключение ГПУ (Государственного правового управления - прим. Агентства «Москва»), то есть администрация президента также поддерживает данный законопроект в первом чтении», - сказал Н.Подгузов.

Агентство «Москва» ранее сообщало, что в Госдуму внесен обновленный законопроект об акционировании ФГУП «Почты России». Авторами документа является группа депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации Дмитрий Мезенцев и Евгений Бушмин.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в целях комплексного совершенствования системы оказания услуг почтовой связи на территории РФ, основанного на принципах равной доступности для всех категорий граждан и обеспечения высокого качества предоставляемых сервисов. Для реализации отмеченных целей законопроект предусматривает регулирование процедуры создания непубличного акционерного общества «Почта России» установления правового статуса, структуры управления, а также принципов и основ его деятельности.

Темы: «Почта России»
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 20:59
Гость: Хе хе...

Уворованные Почтой посылки тоже будут приватизированы?
07.05.2018, 19:47
Гость: mesozoic_2

Кто там ждал новую программу? Вот она.
07.05.2018, 18:03
Гость: ABCD

Процесс разграбления России продолжается в утроенном темпе.
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